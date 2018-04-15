Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu ortaya çıktı! Bir ilk...

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda FETÖ, ilk kez terör örgütü olarak tanımlanıyor. Darbe girişimini şiddetle kınayan Komisyon, Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelede AB müktesebatına önemli derecede uyum sağladığını belirtiyor. Milliyet gazetesinden Güldener Sonumut'un haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılına ilişkin Türkiye raporu açıklık kazandı. 16 aylık bir aranın ardından Avrupa Komisyonu AB’ye aday ve aday adayı ülkeler hakkındaki raporunu 17 Nisan’da yayımlayacak. Türkiye raporu ile stratejik belgede, Türkiye’ye yönelik eleştiriler ölçülü ve diplomatik bir şekilde dile getiriliyor. Övgüler ise gerçekçi ve AB-Türkiye ilişkilerinin stratejik boyutunu teyit eder nitelikte. FETÖ İLK KEZ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANIYOR



Buna göre, 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınayan Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin demokratik kurumlarını koruma konusunda gereken önlemleri alma hakkının bulunduğunu hatırlatıyor. Ankara’nın Türkiye’nin demokratik kurumlarını koruma konusunda meşru bir şekilde önlem alma hakkının bulunduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu bu çerçevede de ilk kez FETÖ’yü bir terör örgütü olarak tanımlıyor.

Ankara’nın bu konuda gerçekleştirmiş olduğu girişimler meyvesini vermeye başlarken, 15 temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ bulunduğu yönünde Türkiye’nin görüşlerine de nihayet yer veriliyor. Türkiye Raporu ile Stratejik Belge Avrupa Komisyonu’nun Balkan ülkeleriyle ilgili olarak kaleme aldığı değerlendirme ile aynı anda yayımlanacak. Buna göre Avrupa Komisyonu’nun, Balkan ülkelerinden çekindiği unsurlar arasında organize suç örgütleri konusunun bulunduğu aşikar. Bu hususta Türkiye’nin AB müktesebatına uyum konusunda Balkan ülkelerin açık ara önünde olduğu çok belirgin. Hatta Türkiye’nin organize suç örgütleriyle mücadele alanında AB müktesebatına önemli derecede uyum sağladığını hatırlatan Komisyon, organize suç örgütleriyle mücadele konusunda Ankara’nın yeni strateji belirlediğini kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi konusunda adımlar atıldığına dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu, ülke raporlarıyla stratejik raporda AB’nin genişleme politikasının manasını hatırlatma ihtiyacını duymuş. Bu ihtiyaç, AB kamuoyunun genişleme politikasına karşı görüş bildirmesi, üye ülkelerin de genişleme politikaları konusunda ayak sürmelerinden kaynaklanıyor. Avrupa Komisyonu da bu çerçevede AB’nin genişleme politikasının amacının sadece birliğe yeni üye kazandırmak olmadığını, asıl amacın Avrupa kıtasına barış, güvenlik, refah ve istikrar getirmesi için uygulanan önemli bir politika olduğuna vurgu yapıyor.