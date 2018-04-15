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Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu ortaya çıktı! Bir ilk...

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 07:22 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu’nun 17 Nisan’da yayımlanacak Türkiye raporunda çok çarpıcı detaylar yer aldı. Komisyon raporunda, Ankara’ya yönelik eleştiriler ölçülü ve diplomatik, övgüler ise gerçekçi bir şekilde dile getiriliyor.

Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu ortaya çıktı! Bir ilk...

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda FETÖ, ilk kez terör örgütü olarak tanımlanıyor. Darbe girişimini şiddetle kınayan Komisyon, Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelede AB müktesebatına önemli derecede uyum sağladığını belirtiyor.

Milliyet gazetesinden Güldener Sonumut'un haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılına ilişkin Türkiye raporu açıklık kazandı. 16 aylık bir aranın ardından Avrupa Komisyonu AB’ye aday ve aday adayı ülkeler hakkındaki raporunu 17 Nisan’da yayımlayacak. Türkiye raporu ile stratejik belgede, Türkiye’ye yönelik eleştiriler ölçülü ve diplomatik bir şekilde dile getiriliyor. Övgüler ise gerçekçi ve AB-Türkiye ilişkilerinin stratejik boyutunu teyit eder nitelikte.

FETÖ İLK KEZ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANIYOR

Buna göre, 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınayan Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin demokratik kurumlarını koruma konusunda gereken önlemleri alma hakkının bulunduğunu hatırlatıyor. Ankara’nın Türkiye’nin demokratik kurumlarını koruma konusunda meşru bir şekilde önlem alma hakkının bulunduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu bu çerçevede de ilk kez FETÖ’yü bir terör örgütü olarak tanımlıyor.

Ankara’nın bu konuda gerçekleştirmiş olduğu girişimler meyvesini vermeye başlarken, 15 temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ bulunduğu yönünde Türkiye’nin görüşlerine de nihayet yer veriliyor. Türkiye Raporu ile Stratejik Belge Avrupa Komisyonu’nun Balkan ülkeleriyle ilgili olarak kaleme aldığı değerlendirme ile aynı anda yayımlanacak. Buna göre Avrupa Komisyonu’nun, Balkan ülkelerinden çekindiği unsurlar arasında organize suç örgütleri konusunun bulunduğu aşikar. Bu hususta Türkiye’nin AB müktesebatına uyum konusunda Balkan ülkelerin açık ara önünde olduğu çok belirgin. Hatta Türkiye’nin organize suç örgütleriyle mücadele alanında AB müktesebatına önemli derecede uyum sağladığını hatırlatan Komisyon, organize suç örgütleriyle mücadele konusunda Ankara’nın yeni strateji belirlediğini kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi konusunda adımlar atıldığına dikkat çekiyor.

Avrupa Komisyonu, ülke raporlarıyla stratejik raporda AB’nin genişleme politikasının manasını hatırlatma ihtiyacını duymuş. Bu ihtiyaç, AB kamuoyunun genişleme politikasına karşı görüş bildirmesi, üye ülkelerin de genişleme politikaları konusunda ayak sürmelerinden kaynaklanıyor. Avrupa Komisyonu da bu çerçevede AB’nin genişleme politikasının amacının sadece birliğe yeni üye kazandırmak olmadığını, asıl amacın Avrupa kıtasına barış, güvenlik, refah ve istikrar getirmesi için uygulanan önemli bir politika olduğuna vurgu yapıyor.

Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye’nin terörle mücadele, yasadışı göçle mücadele ekonomik kalkınma gibi alanlarda AB’ye çok büyük bir katma değeri olduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin ekonomik büyüme açısından çok büyük bir potansiyeli olduğunu ifade ediyor. 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığını, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiyor. Türkiye’nin işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu hatırlatan Avrupa Komisyonu, hükümetin teşvik paketleri sayesinde de canlılığını koruduğuna işaret ediyor. Avrupa Komisyonu’nun işaret etmiş olduğu bir başka olumlu unsur ise Kıbrıs sorununun çözüm süresi. Türkiye’nin, BM öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki çalışmalara destek verdiğini de kabul ediyor.

ÜST DÜZEY SİYASİ DİYALOG TOPLANTILARI

Ankara ile Brüksel arasında çok sayıda üst düzey siyasi diyalog toplantılarının yapıldığını hatırlatan Avrupa Komisyonu, 18 Mart mutabakatı çerçevesinde gerek vize muafiyeti gerekse gümrük birliğinin güncelleştirilmesi ve genişletilmesi konusunda karşılıklı irade sergilendiğini ifade ediyor. Bu çerçevede de Türkiye’nin vize serbestisi konusunda eksik kriterleri yerine getirme konusunda Avrupa Komisyonu’na bir yol haritası sunduğunu, Avrupa Komisyonu’nun da bu yol haritasını değerlendireceğini ifade etti. Bununla birlikte bazı üye ülkelerin gümrük birliğini güncelleştirme konusunda dile getirmiş oldukları çekinceye rağmen Brüksel’in Türkiye ile gümrük birliğini güncelleştirmeye hazır olduğunu ifade ediyor.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye raporunda dikkat çeken bir diğer unsur Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın raporda imzasının bulunmaması. Raporun Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Türkiye masası yetkilileri tarafından kaleme alındığının işaretleri yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
inanayim mi? millete baska gercek baska cikmasin sonra...
Boşuna demedik dik durun az devletinizin yanında olun diye ama anlatamadık neyse belki her dediklerine inandıkları ab deki abilerinin raporunu okurda anlar bazıları ülkemin elden falan gitmediğini yapılanların takdir edilmesi gerektiğini keMal efendinin gazıyla hareket etmemeleri gerektiğini gerçi siyaseti facebook ve twetter maharetiyle yapan çok bilmiş arkadaşların kafası uydurma replikler ve görsellerden başka birşeye çalışmaz ama dedim ya umudumuz maalesef bunların ab li abilerinde onlarda raporunda bunları yazdıysa bizdeki ab liler artık az bir susuverir...
Geçti artık komisyon beyyyyy 60 yıl oldu 60... baktın balık kaçıyo dedinki biz bir rapor hazırlayalım yerrrse
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