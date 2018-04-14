Avrupa Birliği’nden Rusya ve İran’a çağrı

Avrupa Birliği, Suriye hükümetinin daha fazla kimyasal saldırı gerçekleştirmemesini sağlamak için Rusya ve İran’a çağrıda bulundu.
ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye füze saldırısı gerçekleştirmesi hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Operasyonun ardından liderlerden tek tek açıklama gelirken, operasyona ilişkin bir açıklama da Avrupa Birliği’nden geldi. Avrupa Birliği, Suriye hükümetinin daha fazla kimyasal saldırı gerçekleştirmemesini sağlamak için Rusya ve İran’a çağrıda bulundu. AB tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği, başta İran ve Rusya olmak üzere özellikle Suriye rejimi tarafından kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek için yetkilerini kullanma çağrısında bulundu” denildi.
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