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Avrupa Konseyi, detaylı bir Brexit raporu yayınladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, AB’nin Brexit’e yönelik kırmızı çizgilerini içeren bir rapor yayınladı.Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin bugüne kadar Brexit’le ilgili en detaylı öngörülerini içeren bir raporu yayınladı.

Avrupa Konseyi, AB’nin Brexit’e yönelik kırmızı çizgilerini içeren bir rapor yayınladı.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin bugüne kadar Brexit’le ilgili en detaylı öngörülerini içeren bir raporu yayınladı. Raporda, İngiltere hükümetinin AB ile ticari ilişkilere dair önerilerinin büyük bölümü reddedildi. Raporun, İngiltere ve AB arasındaki Brexit’le ilgili tansiyonu yükseltmesi bekleniyor. Raporda, İngiltere ile müzakerelere katılan AB yetkililerine, ticaret konusunda sert bir tavır takınmaları, kimya, ilaç ve finans sektörlerinde standartların karşılıklı olarak tanınması önerisini reddetmeleri yönünde talimatlar yer aldı. Raporda, "Avrupa Konseyi, İngiltere’nin defalarca tekrarladığı ve gelecekte böyle derinlikli bir ilişkiyi sınırlayan konumunu göz önünde bulundurmalı. Gümrük birliği ve tek pazar dışında kalmak kaçınılmaz olarak çatışmalara yol açacak" ifadeleri yer aldı.
Avrupa Konseyi raporunda ayrıca, Brexit sonrası İngiltere’nin kurumsal ve hukuki zeminde AB’den ayrılacak olmasının da olumsuz ekonomik sonuçlar ortaya çıkaracağı uyarısı yer aldı.
AB’nin Brexit konusunda bugüne kadarki en detaylı öngörülerini içeren rapor, İngiltere’nin önerilerine bir yanıt niteliği taşıyor. Raporda, İngiltere’nin önerdiği ortak pazar talebi, açık bir dille reddediliyor.

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