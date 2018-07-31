Avrupa turlarına Kılıçdaroğlu promosyonu

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını bırakması durumunda, sahibi olduğu şirketin Avrupa turlarında tüm müşterilerine yüzde 25 indirim yapacağını duyurdu.

Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dededen CHP'li bir tüccar olarak partisinin geldiği noktanın kendisini mutlu etmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan seçildiği 2010 yılından bu yana sürekli zarar ettiğini ve girdiği her seçimi kaybettiğini belirten Polatoğlu, "Kılıçdaroğlu, 2010'dan bu yana sürekli müşterisine ayıplı hizmet veren bir seyahat acentasının başında olsaydı çoktan bakanlık turizm belgesini iptal etmişti."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri sürekli zarar eden bir bakkal dükkanını idare etse, çoktan kepenkleri indirmiş olacağını iddia eden Polatoğlu, şöyle konuştu:

"Herkes her işi yapacak, herkes tüccar olacak, CHP Genel Başkanı olacak diye bir kural yok. Sürekli sermayeden yiyen basiretsiz tüccar misali 8 yılda girdiğin 9 seçimde 9 yenilgi alarak cürmünü ispat ettin. İyi adamsın, hoş adamsın, namuslu, dürüst adamsın, seni çok seviyoruz ama anla artık, bu iş senin harcın değilmiş. Gel Ata'mızın yadigarı bu partiyi daha da güç durumda bırakmadan sen bu işi bırak."

Cem Polatoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığını bırakması durumunda sahibi olduğu şirketin Avrupa turlarında herkese yüzde 25 indirim yapacağını açıkladı.

