"Batı ülkeleri Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine karşı samimiyetsiz ve çifte standart uyguluyor ve bunu aşikar yapıyorlar. Bu PKK, PYD, FETÖ kısaca tüm terör unsurları için geçerlidir. Bugün Almanya'da 10 binlerce PKK üyesi görürsünüz. Bakın sempatizanı demiyorum, üyesi diyorum. Onların orada dernekleri, çeşitli kuruluşları var ve her türlü faaliyeti yapıyorlar. Türkiye'nin partilerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na, bakanlarına verilmeyen imkanlar onlara veriliyor. Yine FÖTÖ'nun binlerce unsurunu görürsünüz orada. Maalesef Avrupa ülkeleri terör örgütleri unsurları için bir liman oldu. Koruyorlar ve kolluyorlar ve Türkiye'ye karşı onları sürekli hazır kıta olacak kullanacakları bir malzeme olarak bekletiyorlar."

Destici, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaretinde, Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede yoluna kararlılıkla devam ettiğini ve bunu ilk günden beri desteklediklerini ifade etti.

GAZİANTEP (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mustafa Destici, "Maalesef Avrupa ülkeleri terör örgütleri unsurları için bir liman oldu, koruyorlar ve kolluyorlar." dedi.

- "Hepsinin hangi ülke ve şehirde kaldığı belli"

Mustafa Destici, Avrupa ve batı ülkelerinde saklanan terör örgütü üyelerinin iadesi için Türkiye'nin açık talebinin olduğunu ve bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

FETÖ üyelerinin birçoğunun özellikle Almanya, Fransa ve Amerika'da saklandığını ve bunun herkes tarafından bilindiği halde iadesinin yapılmamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Açık ve net bütün fotoğraflarda hepsinin nerede kaldığı hangi ülke ve şehirde kaldığı belli. Türkiye'nin bunların iadesine ilişkin açık talebi var ama bunların hiçbirini yerine getirmediler. İşte Yunanistan örneğini gördük. Darbeye alenen karışmış askerleri serbest bıraktı ve şu an elini kollunu sallaya sallaya geziyorlar. Bunu yapan Avrupa ülkelerini kanıyoruz ve teröre karşı ortak tavır sergilemeye davet ediyoruz. Aynı şekilde, El Kaide, DEAŞ veya Boko Haram terör örgütü mensubu Almanya, İngiltere veya Amerika'da terör eylemine karışmış ve bu kışı Türkiye'de görüntülense Türkiye'yi ne hale sokarlar, yerden yere vururlar. Türkiye bu anlamda gereğini yapıyor zaten. Avrupa ülkelerinde her zaman çifte standart vardır. Ben bunları yadırgamıyorum çünkü orada oldukları aşikardı. Koruyup kolluyorlar ve bunları kullanarak Türkiye'ye karşı yıllardır düşmanlık yapıyorlar."

