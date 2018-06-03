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"Avrupa'da, Amerika'da bizim kaybetmemiz için kampanyalar yürütüyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Avrupa'da, Amerika'da şu anda bizim kaybetmemiz için kampanyalar yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızı dergilerin kapaklarına, gazetelerin köşe yazarlarına, televizyonlarda Türkçe yayınlar yaparak şu anda resmen bütün dünyada kampanya yürütüyorlar. Niye? Tayyip Erdoğan seçimi kaybetsin diye" - "Bir ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı "Avrupa bize yardımcı olursa Erdoğan'ı deviririz' diyor. Sen milletin adamını Avrupa'dan yardım isteyerek mi devireceksin. 'Milletim bana yardımcı olursa iktidarı değiştiririm' dese anlarım. Ne olacak Erdoğan'ı devirince? Erdoğan kim? Erdoğan bu milletin seçtiği, 'benim liderim ve adamım' dediği adamdır" - "Erdoğan bu milletin hayallerini, ideallerini, derdini, davasını, kavgasını, imanını temsil ediyor. Bin yıllık hayallerini temsil ediyor. Aslında onun devirmek istediği, bu milletin hayallerini devirmek istiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Avrupa'da, Amerika'da şu anda bizim kaybetmemiz için kampanyalar yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızı dergilerin kapaklarına, gazetelerin köşe yazarlarına, televizyonlarda Türkçe yayınlar yaparak şu anda resmen bütün dünyada kampanya yürütüyorlar. Niye? Tayyip Erdoğan seçimi kaybetsin diye." dedi.

Ünal, partisinin Türkoğlu ilçe seçim koordinasyon merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugünlere zorluklar çekerek geldiklerini belirtti.

Zorluklar karşısında lider, teşkilat ve milletin önemine dikkati çeken Ünal, geçmişte, "Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz" denildiğini, cumhuriyet mitingleri yapıldığını, "Ordu göreve" pankartı açıp darbeyle tehdit edildiklerini anımsattı. Ünal, "Geri adım attık mı? Atmadık. Çünkü önümüzde Recep Tayyip Erdoğan vardı. Recep Tayyip Erdoğan demek, cesaret demektir, samimiyet demektir, erdem demektir, dürüstlük demektir, milletine aşık adam demektir. Adam gibi adam demektir Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Erdoğan gibi bir lider, teşkilat ve millet sayesinde 16 yılda bütün engelleri aştıklarını ifade eden Ünal, en son tankla, topla, uçakla, helikopterle gelenleri de darma duman ettiklerini, bundan sonra bu milletin önünde hiçkimsenin duramayacağını söyledi.

Ünal, 16 yılda diriliş gerçekleştirdiklerini, 24 Haziran ile bir şahlanış ve yükseliş dönemi başladığını belirterek, "Vakit Türkiye vakti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için dünya genelinde kampanyalar yürütüldüğünü vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Avrupa'da, Amerika'da şu anda bizim kaybetmemiz için kampanyalar yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızı dergilerin kapaklarına, gazetelerin köşe yazarlarına, televizyonlarda Türkçe yayınlar yaparak şu anda resmen bütün dünyada kampanya yürütüyorlar. Niye? Tayyip Erdoğan seçimi kaybetsin diye. Bir ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı 'Avrupa bize yardımcı olursa Erdoğan'ı deviririz' diyor. Sen milletin adamını Avrupa'dan yardım isteyerek mi devireceksin. 'Milletim bana yardımcı olursa iktidarı değiştiririm' dese anlarım 'Avrupa' diyor 'bana destek olursa Erdoğan'ı deviririz' diyor. Ne olacak Erdoğan'ı devirince? Erdoğan kim? Erdoğan bu milletin seçtiği, 'benim liderim ve adamım' dediği adamdır. Erdoğan'ı devirince ne olacak? Erdoğan neyi temsil ediyor? Erdoğan bu milletin hayallerini, ideallerini, derdini, davasını, kavgasını, imanını temsil ediyor. Bin yıllık hayallerini temsil ediyor. Aslında onun devirmek istediği, bu milletin hayallerini devirmek istiyor. O yüzden 24 Haziran'da biz bütün bunlara okkalı bir cevap verecek miyiz? Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi güzel günler bekliyor. 16 yılda hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 hayalimiz de gerçekleşecek."

Ünal daha sonra ilçede esnaf ziyaretleri yaptı.

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