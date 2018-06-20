Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada çok ilginç gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Avrupa'da artık birbirlerini de yemeye başladılar. Hedef Müslümanlardı, Türkiye'ydi. Şimdi ise doğu, batı, orta, göç alan almayan, Avrupa Birliği'nde para veren, vermeyen... Bu yarın Katolik-Protestan çatışmasına kadar gidebilir, böyle bir risk de var." dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Lara bölgesinde Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) ile Büyük Antalya Spor Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şubesini ziyaret eden Çavuşoğlu, istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da okul sayısını yüzde 60, derslik sayısını ise daha fazla arttığını söyledi. Yaklaşık bir aydır Antalya'da olduklarını, her bölgesini dolaştıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu süreçte Çin, ABD ve Almanya'ya üç önemli ziyaretinin olduğunu dile getirdi. Bunların sonuç alıcı ziyaretler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dış politikamızı da Antalya'da yürütmeye çalışıyoruz. Telefon trafiğini yoğun şekilde işletiyoruz. Antalyalılar yaptığımız hizmetlerin farkında. Elbette yargıyı merdiven altından kurtarmak önemli. Diğer hizmetleri de getirmek önemli. Esnafın, iş adamlarımızın yanında olmak, desteklemek önemli." diye konuştu.

Antalya için dört alanda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, turizme yaptıkları önemli yatırımlarla bu yıl Antalya'ya 14 milyon turist geleceğini bildirdi. Turizmi çeşitlendirmenin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, spor ve sağlık turizminin de önemli olduğunu, turizmi 12 aya yaymak gerektiğini ifade etti. Antalya'da bin yataklı şehir hastanesi yapacaklarını, daha sonra yatak sayısını bin 500'e çıkaracaklarını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye olarak sağlık turizminden para kazanmamız gerekiyor. Hastane anlamında her türlü yatırımımız var, doktorlarımız iyi." dedi. Çavuşoğlu, yüksek teknolojili tarıma teşviki artıracaklarını belirterek, Antalya'da teknoloji şehri kuracaklarını, burada milyonlarca insanın çalışacağını söyledi. Bununla ilgili Çin'de bir şirketle görüştüklerini, bu teknoloji şehrinde 5 milyon insanın yaşayacağını anlatan Çavuşoğlu, ulaşım için de önemli yatırımları olduğunu bildirdi. - "16 yılda biz tekrar uyandık" Çavuşoğlu, Türkiye'yi reforma ederken, dönüştürürken, bir taraftan da yapısal sorunlarını çözerek ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: