HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Avrupa'daki yaşlı nükleer tesisler büyük tehdit"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

AKPM Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: - "Avrupa'daki 184 reaktörün 82'si 35 yaşından, 29'u da 40 yaşından büyük. Bunlar artık ömrünü yitirmeye başladı ve bu nükleer tesislerle ilgili acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu tesisler Avrupa için çok büyük tehdit oluşturuyor" - "Herhangi bir sorun yaşanması halinde, nükleer sızıntının sınır ötesi bölgelerde de etkisi olacak. Dolayısıyla sadece ulusal güvenliği ve sağlığı etkilemiyor, aynı zamanda uluslararası güvenliği de etkiliyor"

YILDIZ AKTAŞ - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Avrupa'daki nükleer reaktörlerin "yaşlı" olması nedeniyle büyük tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nükleer enerji üreten tesislerin sürdürülebilir kalkınma için önemli bir kaynak olduğunu belirterek, dünyada elektrik enerjisine duyulan ihtiyacın yüzde 11'inin nükleer santrallerden sağlandığını, bu tesislerin, teknik kural ve standartlara uygun inşa edilmesi ve işletimi süresinde de denetimlere tabi tutularak, stres testlerinden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nükleer santrallerin doğal afet ve terör tehdidi altında bulunduğunu ancak en önemli riski yaşlanan tesislerin oluşturduğunu anlatan Günay, nükleer güvenlik kaygılarının, 1986 yılında Çernobil kazasından sonra başladığını ve 2011 yılında Fukuşima kazası sonucu daha da tırmandığını kaydetti.

Günay, dünyada faaliyette bulunan nükleer reaktörlerin yarattığı potansiyel tehditlere ilişkin AKPM tarafından raportör olarak görevlendirildiğini ve bu kapsamda da "Avrupa'da Nükleer Güvenlik ve Emniyet " başlıklı bir rapor hazırladığını aktardı.

Raporu, Paris'te düzenlenen AKPM Sosyal İşler ve Sürdürülebilir Kalkınma Komite Toplantısı'nda parlamenterlere sunduğunu ve Avrupa kurumları, nükleer enerji endüstrisi, sivil toplum ve uzmanların temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini, Nükleer Enerji Ajansına (NEA) bilgi toplama ziyareti yaptığını belirten Günay, raporda yaşlanan tesislere ilişkin önemli tespitlerin yer aldığını bildirdi.

Dünyadaki 450 reaktörün 184'ünün Avrupa'da bulunduğuna işaret eden Günay, şöyle konuştu:

"Dünyaya nükleer açıdan bakarsak, çoğunlukla gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde faaliyet gösteren yaklaşık 450 reaktör var. Dünyanın nükleer filosunun neredeyse yarısı Avrupa'da olup, Fransa, Slovakya, Ukrayna, Belçika ve Macaristan gibi ülkeler elektrik arzının çoğunda, nükleer enerjiye güvenmektedir. Dünyadaki enerji tüketiminin son 30 yılda neredeyse iki katına çıktığı ve mevcut eğilimlerin gelecekte daha hızlı bir tüketim oranına işaret ettiği tahmin edilmektedir. Bir nükleer santralin işletme ömrü 40 ila 60 yıl arasındadır. Avrupa'daki 184 reaktörün 82'si 35 yaşından, 29'u da 40 yaşından büyük. Bunlar artık ömrünü yitirmeye başladı ve bu nükleer tesislerle ilgili acil bir şeyler yapılması, bir eylem planı hazırlanması gerekiyor.
Bu tesisler Avrupa için çok büyük tehdit oluşturuyor. Nükleer reaktörler genelde ülkelerin sınırlarına yakın kurulu. Bu nedenle herhangi bir sorun yaşanması halinde, nükleer sızıntının sınır ötesi bölgelerde de etkisi olacak. Dolayısıyla sadece ulusal güvenliği ve sağlığı etkilemiyor aynı zamanda uluslararası güvenliği de etkiliyor."

Türkiye için de sınırlarına çok yakın nükleer tesislerin, önemli bir güvenlik kaygısı oluşturduğunu, Ermenistan, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya ve İran olmak üzere beş komşu ülkede, üstelik deprem fay hatları üzerinde yedi nükleer santral bulunduğunu kaydeden Günay, AB ve ABD'nin "En Tehlikeli Nükleer Santral" ilan ettiği Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali'nin Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta bulunduğu aktardı.

Günay, Bulgaristan'ın Tuna kıyısındaki Kozloduy nükleer tesisinin de tehlike oluşturduğunu belirtti.

Nükleer güvenlik ve emniyet konusundaki kararların, ulusal alana ait olmakla birlikte uzmanlaşmış uluslararası kuruluşların ve ulus üstü kurumların denetimlerinin de önemine işaret eden Günay, "Nükleer güvenlik, kamu güvenliği için önemli." dedi.

Emine Nur Günay, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın belirlediği teknik standart ve kurallara göre inşası devam eden yeni reaktörler ile şeffaf şekilde stres testleri yapılan henüz kullanım süresini tamamlamamış tesislerin ise daha az risk taşıdığını belirtti.

Acil durumlar için kriz yönetimi hazırlığı yapılması gerektiğini vurgulayan Günay, nükleer tesislere sahip tüm bölgelerde, yerel yönetimlerin acil durum yönetim planlamasına dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…
Bahçeli: Aynı senaryo; birisinde Ecevit'ti şimdi ErdoğanBahçeli: Aynı senaryo; birisinde Ecevit'ti şimdi Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Avrupa nükleer santral

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…

Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…

İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'

İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'

CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı

CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.