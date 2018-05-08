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"Avrupa'nın ortasında DEAŞ zihniyetinin farklı bir yüzü hortlatılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 20:48 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - (Fransa'daki bildiri) Bu zihniyet, DEAŞ zihniyetinden farksızdır. Avrupa'nın ortasında DEAŞ zihniyetinin farklı bir yüzü hortlatılmaya çalışılıyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa'da, "Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması" yönündeki bildiriye ilişkin, "Bu zihniyet, DEAŞ zihniyetinden farksızdır. Avrupa'nın ortasında DEAŞ zihniyetinin farklı bir yüzü hortlatılmaya çalışılıyor." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da yayımlanan bildiriyi "rezil bir bildiri" olarak nitelendirdi. Bu durumun Avrupa'daki İslamofobinin geldiği düzeyi gösterdiğini aktaran Turan, "Avrupa demokrasi, özgürlükler, hümanizm gibi değerler etrafında kendisini tanımlıyordu. Ama geldiği yer itibarıyla Avrupa artık otoriter rejimlerin, faşizmin, İslam düşmanlığının merkezi haline gelmeye başlamıştır." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal bir kitap ve rehber olduğunu ifade eden Turan, kıyamete kadar da korunacağını bildirdi.

Avrupa'nın Hristiyan ve Yahudi düşmanlığının kökenlerini kendi kaynaklarında araması gerektiğini belirten Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Faşizm de antisemitizm de İslam toplumlarından çıkmadı. Bu insanlık düşmanı ideolojiler Avrupa'da doğup geliştiler. Şimdi bunların hiçbiri olmamış gibi sorumluluğu İslam’a yüklemek ve bu suretle kutsal kitabımız hakkında hakaretamiz ifadeler kullanmak Avrupa'nın bir kısmının korkunç yüzünü gösteriyor. Bu zihniyet, DEAŞ zihniyetinden farksızdır. Avrupa'nın ortasında DEAŞ zihniyetinin farklı bir yüzü hortlatılmaya çalışılıyor. Eğer Avrupa'nın sağduyulu aydınları hala varsa bu aydınlar bunu engellemeye çalışmalıdır."

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan DEAŞ Fransa

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