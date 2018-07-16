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Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak YAŞ üyesi oldu. Kararnameyi yorumlayan Avukat Kamil Tekin Sürek, 'Berat Albayrak’ın Erdoğan’ın halefi olarak hazırlandığı anlaşılıyor' ifadelerini kullandı.

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi oldu.

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde YAŞ toplantılarına katılacak ve toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumda toplantıya Cumhurbaşkanının görevlendireceği yardımcısı başkanlık edecek.

YAŞ'IN GÖREVLERİ

YAŞ'ın görevleri, "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek, mevzuatla verilen görevleri yapmak" şeklinde sıralandı.

YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

'HALİFESİ OLARAK HAZIRLIYOR'

Kararnameleri Evrensel'e değerlendiren Avukat Sürek, AK Parti'nin önce uygulamayı sonra yasal düzenlemeyi yaptığına dikkat çekti.

Bir süre daha böyle yedili, sekizli kararnameler yayımlanacağını söyleyen Sürek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum, AKP iktidarının son yıllarda yasal düzenlemenin fiiliyatan sonra gelmesi pratiğinden kaynaklanıyor. 24 Haziran seçiminden birkaç gün önce ve seçimden bu yana çıkarılan kararnamelerle yapılan düzenlemelerin seçimden önce yasalarla yapılması gerekiyordu. AKP iktidarı bunu yapamadı, yetiştiremedi. Bir de baskın seçim gündeme gelince istim arkadan gelir hesabı önce uygulama, sonra yasal düzenlemesi gündeme geldi. YSK Başkanı seçim sonucunu TBMM Bakanına gönderdi, iki gün sonra 'YSK Başkanı seçim sonucunu TBMM Başkanına gönderir' diye yasal düzenleme yapıldı. Bugün yedi kararname ile yapılan da benzerdir.

Daha önce genel olarak Başbakana bağlı kuruluşların cumhurbaşkanlığına bağlanacağı düzenlenmişti. Bu kararnameler ile biraz daha özel düzenlemeler yapılıyor. Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı bazı kurumların (Adli Tıp ) yeni sistemde kime bağlanacağı, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği ( Bir süre önce 703 sayılı KHK ile Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanunu ilga edilmişti. Bu da tarihte bir ilktir. Kararnamelerle kanun ilga etmek de bu iktidara nasip olmuştur), Savunma Sanayii Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanması ve Resmi Gazete ile ilgili düzenlemeler yapıldı. TMSF Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirildi. Esaslı değişiklik ise YAŞ’ta gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da YAŞ üyesi oldu. Buradan Berat Albayrak’ın Erdoğan’ın halefi olarak hazırlandığı anlaşılıyor"


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Berat Albayrak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamil Tekin Sürek YAŞ

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
devir sizin devriniz.Yiyin bakalım.nereye kadar.
Sayın Erdoğan ve Sayın Bayraktar açısından doğrusunu yapıyor bence. Değişik bakış açıları mutlaka da var. % 50 ve % 50
YAV HE HE.SEÇİMLE GELDİNİZ SEÇİMLE GİTMEZSİNİZ ANLADIK.
Oğlu bütün şehzadeleri yok etmezse.
allah günahlarını affetsin slah etsin sizleri..
ŞU ANA KADAR BU HALEF OLAYINA SICAK BAKMIYORDUM ANCAK DÜN GECE 15 TEMMUZ PROĞRAMINA KATILDIM. SAYIN ERDOĞANA YAPILACAK SUİKATTTE O GÜN GECE YANINDA SADECE SAYIN BERAD ALBAYRAK VARDI.....TÜRKİYE BİR NOKTAYA GELDİYSE YANINDA GÜVENİLİR BİR DAYANAĞININ OLMASI ÇOK ÖNEMLİDİR. 16 YILDIR ATILAN ADIMLARDAN HABERDAR BİR OLARAK SAYIN BERAD BEYİN ERDOĞANIN YERİNİ DOLDURABİLECEĞİ İNKAR EDİLEMEZ ARTIK.......İMZA OZAYDİN65
@ozaydin65 ben sana katılmıyorum berat padişahlık sistemi demek olurki hiç milletin hoşuna gitmiyo ben kabine açıklanınca berat albayrağın bakan yapılmasını onaylamadım tayyip yerine onu getirirse ben chp kazancak olsa dahi sandığa gitmem
MÜSLÜMANLAR UYANDI.... ARTIK SİZ DÜŞÜNÜZ..... DEMEMİŞMİYDİK...BİZ GERİYE DÖNERSEK SİZ DELİYE DÖNERSİNİZ...!!!!!!
@fthkrkmz_2016 uyandı ve titreşimli yüzüğü buldu :)
monarşilerde olağan işleyiş budur zaten. şaşılacak bir durum yok, bu herkesin öngörüsü zaten. yandaşın da muhalifin de.
YAKIŞIR..
FETO ile anlaşılmış demek ki FETO ürünü bedelli damat ferit devleti yönetiyor vatan evlatları bedel ödüyor Tarih FETO fetonun sümüklü mendilini yiyenlerin devleti yönettiği cağa evrildi
borcam maden bakanıydı para babası bakanı oldu erdoğan ölüncede paşa babamız olur artık başımıza
Osmanlı padişahları bile bunu yapmadı.
eee bilal ne olucak?
BEN BABADAN OĞLU MANTIĞINA KARŞIYIM BERAT OLMAZ BAKAN OLDU DOLAR 30 KRŞ ZAMLANDI DAHADA ZAMLANACAK GİBİ GÖRÜNÜYO BENCE ACİL BİR MALİYE BAKANI ATAMALI BERAT BU İŞİ BİLMEZ yani milletin fedarkarlığına bu ihanettir reis bu hoş olmadı
Bizim için sıkıntı yok
aranızda hiç berat albayrakın başarılı veya başarısız bir bakan olup olmadığını araştıran veya düşünen var mı?
Bakanların çocuğunun FETO kalıntısı olduğu yine ortaya cikti
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