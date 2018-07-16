Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi oldu.
Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameye göre YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde YAŞ toplantılarına katılacak ve toplantıya başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığı durumda toplantıya Cumhurbaşkanının görevlendireceği yardımcısı başkanlık edecek.
YAŞ'IN GÖREVLERİ
YAŞ'ın görevleri, "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, silahlı kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek, mevzuatla verilen görevleri yapmak" şeklinde sıralandı.
YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.
'HALİFESİ OLARAK HAZIRLIYOR'
Kararnameleri Evrensel'e değerlendiren Avukat Sürek, AK Parti'nin önce uygulamayı sonra yasal düzenlemeyi yaptığına dikkat çekti.
Bir süre daha böyle yedili, sekizli kararnameler yayımlanacağını söyleyen Sürek, şu ifadeleri kullandı:
“Bu durum, AKP iktidarının son yıllarda yasal düzenlemenin fiiliyatan sonra gelmesi pratiğinden kaynaklanıyor. 24 Haziran seçiminden birkaç gün önce ve seçimden bu yana çıkarılan kararnamelerle yapılan düzenlemelerin seçimden önce yasalarla yapılması gerekiyordu. AKP iktidarı bunu yapamadı, yetiştiremedi. Bir de baskın seçim gündeme gelince istim arkadan gelir hesabı önce uygulama, sonra yasal düzenlemesi gündeme geldi. YSK Başkanı seçim sonucunu TBMM Bakanına gönderdi, iki gün sonra 'YSK Başkanı seçim sonucunu TBMM Başkanına gönderir' diye yasal düzenleme yapıldı. Bugün yedi kararname ile yapılan da benzerdir.
Daha önce genel olarak Başbakana bağlı kuruluşların cumhurbaşkanlığına bağlanacağı düzenlenmişti. Bu kararnameler ile biraz daha özel düzenlemeler yapılıyor. Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı bazı kurumların (Adli Tıp ) yeni sistemde kime bağlanacağı, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği ( Bir süre önce 703 sayılı KHK ile Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanunu ilga edilmişti. Bu da tarihte bir ilktir. Kararnamelerle kanun ilga etmek de bu iktidara nasip olmuştur), Savunma Sanayii Başkanlığı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanması ve Resmi Gazete ile ilgili düzenlemeler yapıldı. TMSF Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirildi. Esaslı değişiklik ise YAŞ’ta gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da YAŞ üyesi oldu. Buradan Berat Albayrak’ın Erdoğan’ın halefi olarak hazırlandığı anlaşılıyor"
Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı
İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu
Adnan Oktar raporunda skandal detay: Sapkın cinsel ilişkiler...
Meclis'te açıklanacak! CHP'de kritik gün
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 19 yorum