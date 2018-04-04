Avukatlara yeşil pasaport verilmesi teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, en az 10 yıllık avukatların da yeşil pasaport alabilmesi için kanun teklifi verdi.

Tanrıkulu'nun, TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklife göre, 10 yıldan fazla serbest avukat olarak baroya kayıtlı çalışanlar, yeşil pasaport alabilecek.

Teklifin gerekçesinde, Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddesinde, avukatlığın hem kamu hem de yargı görevi olduğunun vurgulandığı belirtilerek, avukatların da diğer meslektaşları yargıçlar ve cumhuriyet savcıları ile benzeri haklara sahip olması gerektiği belirtildi.