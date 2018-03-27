Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, İngiltere’deki Rus pervasızlığını kınayarak, "Salisbury’deki saldırı hepimize yapıldı" dedi.

Dün ABD ve AB ülkelerinin koordineli hareketiyle 20’den fazla ülkeden 100’den fazla Rus diplomat sınır dışı edilmişti. Avustralya, eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yula’nın 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle ilgili olarak Rus diplomatlarını sınır dışı edecek olan son ülke oldu. Avustralya’da kayıt dışı istihbarat memurları olduğundan şüphelenilen iki Rus diplomatının sınır dışı edileceği bildirildi. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull yaptığı açıklamada, İngiltere’deki Rus pervasızlığını kınayarak, "Salisbury’deki saldırı hepimize yapıldı" dedi.

İngiltere’nin Rus istihbarat memurlarını, tarihin en büyük toplu ihracı olarak adlandırılabilecek bir şekilde sınır dışı etmesi konusunda destekleyen Turnbull, Rusya’dan gelen, seçimlere müdahale ve "ortakların egemenliğine" yönelik tehditlere işaret etti. Turnbull, "Bu yüzden bu eylemi öbür 23 ülke ile birlikte ele alıyoruz. Rusya’nın pervasızlığına ve kanunsuzluğa meydan okuyoruz" dedi.

Eski Rus ajanı Skripal ve kızının zehirlenmesiyle bağlantılarını reddeden Rusya, bu prokovatif harekete karşı misillemede bulunacağını söyledi. Skripal ve kızı Yula 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde bir bankta baygın bir halde yatarken bulunmuştu. Olayı inceleyen İngiliz polisi, Skripal ve kızının askeri bir sinir gazı olan Novichok ile zehirlendiğini bildirmişti.