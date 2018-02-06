Avustralya ile Endonezya savunma işbirliği anlaşması yaptı

Avustralya ile Endonezya arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandı.

Avustralya Federal Savunma Bakani Marise Payne, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile savunma iş birliği anlaşması imzaladı. Payne, anlaşmanın Endonezya’da 2006 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan iki ülke arasındaki savunma, güvenlik ve terörizm konularında iş birliğini kapsayan Lombok Anlaşması’nın devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yapılan anlaşmanın terörle mücadele konusunda olduğu taraflarca belirtildi.

Avustralya ve Endonezya arasındaki savunma ilişkisini Lombok Anlaşması’nın belirlediğini, anlaşmanın egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı üzerine kurulduğuna değinen Payne, açıklamasında "Savunma iş birliğinin yeniden onaylanması ve güçlendirilmesi, paylaşılan stratejik çıkarlarımıza ve deniz güvenliği, terörizm dahil olma üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı mücadelemize devam etmemizi sağlayacaktır" vurgusunu yaptı.