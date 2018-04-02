HABER

Avustralya’dan 2 Rus diplomat ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın ülkeden ayrıldığını açıkladı.Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Rus diplomatlar Avustralya’dan ayrıldı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın ülkeden ayrıldığını açıkladı.
Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Rus diplomatlar Avustralya’dan ayrıldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Rusya’nın Avustralya büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın ülkeyi terk ettiğini açıkladı.
Bishop konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkeyi terk etmek için Rus Büyükelçiliği çalışanlarına 7 günlük süre verilmişti. Dün zamanları doldu ve ülkeyi terk ettiler" dedi.
Avustralya başta olmak üzere birçok ülke, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili Rus diplomatlarının bazılarını ülkelerinden çıkartma kararı almıştı.

Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

1060 oyla yeniden genel başkan!

1060 oyla yeniden genel başkan!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.