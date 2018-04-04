Avusturya başörtüsünü yasaklamaya hazırlanıyor

Avusturya’nın aşırı sağcı Halk Partili (ÖVP) Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına yönelik kanun çıkarılması için ilgili bakanlıklarına talimat verdiği açıklandı.
Alman Die Zeit gazetesinde çıkan haberde, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit şartlara sahip olması toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yerinin olmadığını ifade eden Başbakan Kunz, "Başbakan Yardımcımla birlikte, Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına ’çocuk koruma yasası’ üzerinde çalışma başlatmaları konusunda talimatını verdik. Buradaki ana hedef anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasıdır" açıklamasında bulundu. Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz-Christian Strache de yasağın bu önerinin Avusturya Halk partisi (ÖVP) ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ)’nün seçim vaadi olduğunu hatırlatarak, çıkarılması planlanan yasayla kız çocuklarının 10 yaşına kadar korunmasının öngörüldüğünü belirterek, "Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz" diye konuştu.
Eğitim Bakanı Heinz Fassmann (ÖVP), "Bu kesinlikle sembolik bir eylemdir” dedi. Yasakçı yasanın çıkartılabilmesi için meclisin üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor.
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum