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Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl‘den Kosova ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisslr, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’da Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi.Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisslr, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova’da Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl resmi temaslarda bulunmak üzere Kosova’ya geldi. Priştine’de Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya gelen ikili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kosova ziyaretini gerçekleştirmekte olan Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Priştine’de Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kosova ile Karadağ arasındaki Sınır Anlaşması’nın onaylanmış olmasının, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kosova vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılmasında atılan önemli bir adım olarak niteleyen Avusturya diplomasi şefi Karin Kneissl, “Şimdi organize suç ve yolsuzlukla mücadeleye yoğunlaşmalı. Kosova’nın bu yönde daha fazla mesafe alması gerekecek. Vize muafiyeti konusunda Avrupa Komisyonu’nun onaylayacağı tavsiyeleri önem taşıyacak” şeklinde konuştu.
Bakan Kneissl, Avusturya’nın, Kosova’yı Avrupa ile entegrasyon sürecinde desteklediğini de teyit etti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ike Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.

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