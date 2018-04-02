Aydemir ‘AK Memnuniyeti’ değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hedef 2023 çalışmaları kapsamında İstanbulkapı esnafını ziyaret etti. Cumhuriyet caddesi ve Pelit Meydanında dolaşarak vatandaş memnuniyetini sorgulayan Milletvekili Aydemir, Halk Pazarı’nda esnafla buluştu. Milletvekili Aydemir, Şükretmeyi nimet bilen esnafımızın taleplerini dinledik. Esnafımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlıklarının hududu yok. Erzurumlu duaları ve teveccühleriyle AK önderimizin ufkunda’ dedi.’

AYDEMİR’DEN İSTANBULKAPI TESPİTİ

Çalışma programı çerçevesinde İstanbulkapı esnafını ziyaret ederek işyerlerine konuk edilen Milletvekili Aydemir, Yakutiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleme, tarihi mekanda kaydedilen mimari dekorasyonun il tarihiyle özdeşleştiğini belirtti.

AYDEMİR’DEN AK BELEDİYECİLİK YORUMU

Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum’da da AK Belediyecilik konseptinin uygulanmasıyla, tarih ve çağdaş örgüsünün hiçbir zıt unsur bulunmadan bir araya getirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ ‘İstanbul Kapı, Erzurum’u tarif eden duraklardandır. Yakutiye Belediyemiz özel gayretlerle burayı çok mamur hale getirdi. Nitelikli bir hizmet işletmesi de bu güzelliğe yaptığı yatırım ve istihdam ettiği onlarca insanımızla katkı sunuyor. ‘ kaydını düştü.

HALK PAZARINDA ESNAFLA İSTİŞARE

Halk Pazarında esnafla istişare eden Milletvekili Aydemir, Erzurum’da her işyerinin bir şükür adresi olduğuna dikkat çekerek, dadaş imanının ticarette hamd ve şükürle ifade bulduğunu, bunun bir dadaş tevekkülü eseri olduğunu bildirdi. Esnafın AK Önder Cumhurbaşkanına tarifsiz bir hürmet duyduğu, dualarıyla AK öndere destek çıktıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Şükretmeyi nimet bilen esnafımızın taleplerini dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarlıklarının hududu yok.’ dedi.

AYDEMİR CADDELERDE VATANDAŞIN NABZINI TUTTU

Beraberinde AK Parti Yöneticilerinden Ensar Özdemir’le birlikte Pelit Meydanı ve Cumhuriyet Caddesinde dolaşan Milletvekili Aydemir, sokak ve caddelerde vatandaşların AK Parti icraatlerine bakışları, düşünceleri ve 2023’e ilişkin beklentilerini paylaştı, vatandaşın nabzını tutarak memnuniyetini tespit etti.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Aydemir, ‘Cadde, sokak; eş, dost, hemşeri ziyaretleri ufkumuzu açıyor. Siyasette sahici yönelme ve çözüm haritaları oluşturmalar bu sayede oluyor. Bu duyguyla İl Yöneticisi kardeşim Ensar Özdemir‘le Cumhuriyet Caddesini arşınladık. Ak parti ‘ye güven hep doruklarda. Şükür. Sayın Cumhurbaşkanımıza güven, vefa ve sadakat dorukta. Erzurumlular Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun belirlediği AK Ufka duacı.’ değerlendirmesini yaptı.