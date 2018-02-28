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Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:40 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce milletimizin feraseti, iradesine ihanet edenleri asla unutmayacak, tarih FETÖ hainlerini kara hafızasında tutacak, Hak, İslam’ın bayraktarlığını yapmış yüce milletimize kefen biçmeye çalışanları daim zillette tutacaktır.’ dedi.AYDEMİR AKINCILAR DAVASINI TAKİP ETTİAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, FETÖ hainlerinin yargılandığı davaları takibe devam ediyor.

Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce milletimizin feraseti, iradesine ihanet edenleri asla unutmayacak, tarih FETÖ hainlerini kara hafızasında tutacak, Hak, İslam’ın bayraktarlığını yapmış yüce milletimize kefen biçmeye çalışanları daim zillette tutacaktır.’ dedi.
AYDEMİR AKINCILAR DAVASINI TAKİP ETTİ
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, FETÖ hainlerinin yargılandığı davaları takibe devam ediyor. Ankara Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile birlikte Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Akıncılar davasını takip eden Milletvekili Aydemir, ‘Allah’ın laneti bu millete ihanet edenlerin üzerine olsun.’ dedi.
AK KADRO DURUŞMADAYDI
Duruşma sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bugün 28 Şubat .. O meş’um vaktin yıldönümünde 15Temmuz ihanet hesabının görüldüğü Akıncılar davasını “AK Kadro” olarak takip ediyoruz. Hain adam, 7,5 saat Ankara üstünde yakıt ikmali yapmış; ama, üç maymunu oynamadan utanmıyor!’ dedi.
AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ
‘28 Şubat’ı 15 Temmuz’un başlangıcı görmek lazım. Bu ihanet projesinin tohumları o tarihte atıldı.’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Yüce adaletimiz hainlerin cezasını verecek, ilahi adalet tecelli ederek, hainler veyle mahkum kılınacaktır.’ İfadesini kullandı.

Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

Aydemir Akıncılar Davasını takip etti

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