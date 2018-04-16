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Aydemir Ankara Mamak’tan seslendi: “Göç artık tersine dönmeli”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

Erzurum Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Mamak Başkanlığınca Ankara Mamak’ da tertip edilen “Gönül Dilinden Erzurum Buluşmaları” AK Parti Erzurum Milletvekili ibrahim Aydemir ve Mamak belediye başkanı Mesut Akgül’ün de katılımıyla dün akşam yapıldı.

Aydemir Ankara Mamak’tan seslendi: “Göç artık tersine dönmeli”

Erzurum Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Mamak Başkanlığınca Ankara Mamak’ da tertip edilen “Gönül Dilinden Erzurum Buluşmaları” AK Parti Erzurum Milletvekili ibrahim Aydemir ve Mamak belediye başkanı Mesut Akgül’ün de katılımıyla dün akşam yapıldı. Çok sayıda izleyicinin iştirak ettiği etkinlikte, ozanlar milli duyguları dille getiren eserler söyleyip birlik ve birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar.
AYDEMİR: ERZURUM YAŞAMAKTAN LEZZET ALINACAK KENTLER ARASINDA EN ÖNDEDİR!
Etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, göç olgusuna dikkat çekerek “Erzurumun artık bir sahil kenti durumuna geldiğini, son yıllarda 22 milyarlık devasa yatırımlarla Erzurum’un ülke genelinde yaşama şartları en iyi olan iller arasında yer aldığını” ifade ederek, “Herkesi Erzurum’a, toprağına dönmeye davet ediyorum. Artık göçü tersine çevirecek iktisadi şartlar hayata geçmiştir. Erzurum’la deniz arasındaki mesafe dahi 2 saate inmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.
ERZURUM’DA KUDÜS GİBİ MÜBAREK BİR BELDEDİR!
Bir düşünürün “Kudüs göklerde inşaa edilip yere indirilmiştir” nitelemesine de atıfta bulunan Aydemir, Kudüse benzer bir başka kent daha var ki, O’da Erzurum’dur; Kudüs gibi mübarek bir dadaş beldesidir” dedi.

Aydemir Ankara Mamak’tan seslendi: “Göç artık tersine dönmeli”

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