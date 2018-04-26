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Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza vefasızlık, millete vefasızlıktır’

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milli iradeye ufuk çizdiği,2002’den bugüne tüm milli kazanımların onun dirayet ve liderliğiyle sağlandığını belirterek, ‘Cumhurbaşkanımız ile beraber yürüdük biz bu yolu.

Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza vefasızlık, millete vefasızlıktır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile milli iradeye ufuk çizdiği,2002’den bugüne tüm milli kazanımların onun dirayet ve liderliğiyle sağlandığını belirterek, ‘Cumhurbaşkanımız ile beraber yürüdük biz bu yolu. Bu aziz millet onun yolundan ayrılmayacaktır.’ dedi.
GÜL’ÜN ADAYLIĞI KONUSU
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda TBMM’de bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Vefa ve sadakat kavramlarına vurgu yaparak, ‘Biz vefa kavramını insan olmanın ilk basamağı olarak tarif eden bir anlayıştan gelmekteyiz. Bizim medeniyetimizde bu hali bizim önümüze koyuyor. Eğer o basamağa basmamışsanız, vefa basamağına basmamışsanız sizi tarif edecek başka kavramlar ortaya çıkar. Vefasızlık bizim kitabımızda yoktur’ kaydını düştü.
VEFA VE SADAKAT VURGUSU
Açıklamasında vefa ve sadakatin manevi bir umde, millete ait bir haslet olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘ Vefa kime; anaya, babaya vefa, davaya vefa ve lidere vefa. Cumhurbaşkanımız ile beraber yürüdük biz bu yolu.ve o bize yol haritasını çizdi onun serancamı üzerine başarıyı elde ettik. Dolayısı ile ona vefasızlık son kertede millete de vefasızlıktır. Millet bu hal üzerine yürüyenlerin defterini dürer" dedi.
AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ
Daha sonra TBMM’deki çalışma ofisinde bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bizi biz yapan, muhteşem asırlarımızda ecdat eser ve yadigarlarını cihana belleten, yüce milletimizi diğerlerinden farklı kılan iki temel, sadakat ve vefadır. Bir şairimizin ifadesiyle, ‘İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah/ Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah’ gerçeğini hiç kimse göz ardı etmemelidir. AK önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yüce milletin doğrularını temsil etmiştir, etmektedir. Allah milletini sıratı müstakim üzerine tutan, doğru ufuklara yönelten liderimizin yardımcısıdır. Aziz milletimizin hüsnü teveccühü Cumhurbaşkanımızın üstünedir. AK ufukta istikrar ve karar kılanlar ona vefada, dolayısıyla onun cihana kaydettiği doğrular ve değerlere sadakatten ayrılmayacaktır.’ ifadesini kullandı.
Aydemir, ‘Cenabı Hak bizi vefada sadık, AK Ufukta daim eylesin.’ niyazında bulundu.

Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza vefasızlık, millete vefasızlıktır’

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