Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza duacı’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum’un ruhunu, dadaşlık duruşunu yaşayan ve yaşatanlara minnettarız. Bu aziz şehrin kimyasını oluşturan Veyisefendili, Taşmescitli, Kadanalı, Hacı Cumalı dadaşlar bu manaya hizmet ediyor’ dedi.

AYDEMİR VEYİSEFENDİ’DEYDİ

Hedef 2023 Programı kapsamında hafta sonunda Erzurum’a gelen Milletvekili İbrahim Aydemir, yetiştiği semt olan Veyisefendi’deydi. Semtin esnaf ve eşrafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, konuğu olduğu iş yerlerinde ülke, bölge ve il gündemini değerlendirdi. Zeytin Dalı Operasyonu noktasında dadaşların kalbi destek ve dualarını paylaşan Milletvekili Aydemir, esnaf ve mahalle sakinlerinin beklenti, öngörüleri çerçevesinde istişarelerde bulundu.

TOSYALILARLA GÖNÜL BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir, ‘Veyisefendi Mahallesinde soluklanmanın değerini tadanlar bilir. Ziyaret edip, eş dostla mülaki olmak, hal hatır sormak, sorunları dinlemek mutadımız şükür. Bu defa da öyle yaptık, milletle olmanın eşi bulunmaz hazzını yeniden yaşadık.’ dedi.

2019’A DOĞRU ŞEHİRLERİN EKONOMİK BEKLENTİLERİ FORUMU

Geçilen hafta içinde Erzurum Milletvekilleri olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumuna katıldıklarını, Erzurum’un ekonomik beklentilerini değerlendirdiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, bu formda Erzurum irfan, vicdan ve haysiyetini ifade eden dadaşların ufkunu beklenti raporuna taşıdıklarını, aktarımda bulunduklarını söyledi.

‘DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA DUACI’

Karskapı güzergahında bulunan, maruf adıyla Tosya olarak anılan semte de uğrayan Milletvekili Aydemir, Çiftekardeşler Camisi avlusunda dadaşların sohbetlerine katılarak, onların ‘Allah ordumuzu daim muzaffer kılsın niyazlarına ortak oldu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan engin saygı ve muhabbeti paylaştı.

‘RABBİM ORDUMUZU DAİM MUZAFFER KILSIN’

Semtteki görüşmelerinin bitiminde Asri Mezarlık’ta, Müftü Solakzade’nin kabrini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Solakzade Hazretlerinin kabri başında duaya yönelmek ne büyük bağış... Milyar kere milyar şükürler olsun. Cenab-ı Hakk, vatanımızı, milletimizi, sevdikleri hatırına muhafaza buyursun. Ordumuzu her daim muzaffer kılsın. Geçmişlerimizi ve bizi cennetinde ağırlasın inşaallah!’ niyazında bulundu.