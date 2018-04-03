Aydemir Eğitimcilerle istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Muhteşem asırlarda ‘Medreseler Şehri’ olarak tarif bulan Erzurum, 21’inci yüzyılda da donanımlı okulları, kaliteli eğitim kadrolarıyla eğitim ölçeğinde tarihi duruşunu sürdürüyor. Bize ait milli ve manevi kıymet hükümlerimizi genç nesillere aktararak, ‘Değerler Eğitimi’ni öncelik haline getiren dadaş eğitimcilere minnettarız.’ dedi.

AYDEMİR’DEN EĞİTİMCİLERLE İSTİŞARE

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum esnaf, eşraf ve kanaat önderleriyle de sürdürdüğü ‘Hedef 2023’ istişareleri kapsamında ilin iki marka okulunu ziyaret ederek, okul yöneticileri, eğitimciler ve öğrencilerle bir araya gelerek, ülke günceli, eğitim gündemi ve 2023 beklentileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

PALANDÖKEN ŞEHİT YAKUP SÜRÜCÜ ANADOLU LİSESİ’NİN KONUĞUYDU

Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Okul Müdürü Mehmet Şahin ve eğitimcilerle bir araya geldi. Erzurum’un marka eğitimcilerinden olan Müdür Şahin’den okul hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, daha sonra eğitimcilerle görüşerek, camianın beklentileri, 2023 noktasındaki tespitleri, ülke ve il gündemine dair yorumlarını aldı.

AYDEMİR’DEN ŞAHİN’E ‘TÖRELİ EĞİTİM’ TEŞEKKÜRÜ

Milletvekili Aydemir, ‘Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisemiz, öğrencisi, öğretmeni, yöneticisiyle ayrıcalıklı bir okulumuz. Eğitim kalitesiyle beraber fiziki şartları da iyi olan okulumuzu ziyaret yüreğimizi ferahlattı. Öğrencilerin TÖRELİ yaklaşımları takdire şayandı. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, ‘Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisemiz Hocalarıyla bir araya gelmek, eğitimi, sosyal hayatı, toplumsal gelişmeleri istişare etmek çok öğretici oldu. Öğretmenlerin bireysel beklentileri de, eğitime dönük tespitleri de değerliydi. Not ettik. ‘dedi.

AYDEMİR, GACIR VE YÖNETİCİLERLE İSTİŞARE ETTİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir eğitim camiasına yönelik ziyaretlerinin ikinci etabında İMKB Ortaokulu’nun konuğu oldu. Okul Müdürü Ahmet Muhtar Gacır ve eğitim kadrosuyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, okulda kaydedilen Türkçe’yi doğru kullanım hassasiyet ve dikkati ile öğrencilerin Mehmetçiğe destek konusundaki işbirliği ve fedakarlık yarışından ötürü Gacır’ın şahsında İMKB Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

İMKB ORTAOKULU’NDAN FARKINDALIK YAKLAŞIMI

Okul Müdürü Gacır’ın milli şuuru ayakta tutmak adına, Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımı konusundaki özel çalışma hassasiyetinin her türlü takdirin ötesinde olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Milli şuuru ayakta tutma adına değerler eğitimine özel önem verilen okulumuzda, “Türkçesi Varken” üst başlığıyla yabancı kelime kullanımına karşı öğrencileri bilinçlendirme gayreti takdire şayan.’ dedi.

MEHMETÇİK VAKFINA DESTEĞE TEŞEKKÜR

Okulun Mehmetçiğe destek odağında da bir farkındalık sergilediği, bunun bir milli dikkat ve şuur eseri olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘İMKB Orta Okulu Öğretmenleri normal eğitim faaliyeti yanında toplumsal farkındalık gayretleriyle de ön plandalar. Bütün masraflarını kendileri karşıladıkları kermes ile 25 bin Tl’yi Mehmetçik Vakfına gönderdiler. Takdir, teşekkür yeter mi? Minnettarız. İMKB öğretmenlerinin bu noktadaki girişim, çaba ve kararlılıkları göğsümüzü kabarttı.’ değerlendirmesini yaptı.