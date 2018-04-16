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Aydemir: ‘Erzurum bir sevda, Erzurumluluk bir davadır’

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum dışında yaşamını sürdüren dadaşlara seslenerek, ‘Gelin Erzurum’u Erzurum’da yaşayalım.

Aydemir: ‘Erzurum bir sevda, Erzurumluluk bir davadır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum dışında yaşamını sürdüren dadaşlara seslenerek, ‘Gelin Erzurum’u Erzurum’da yaşayalım. Gelin Erzurum’a geri dönelim.’ çağrısında bulundu.
’GÖNÜL DİLİNDEN ERZURUM BULUŞMALARI’
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’le birlikte, ESAV Mamak Şube Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ’Gönül Dilinden Erzurum Buluşmalarına’ etkinliğine katılarak, il dışındaki dadaşların coşkusunu paylaşan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, halk ozanlarının dadaş ruhunu ifade eden
vurgularını yorumladı.
AYDEMİR DADAŞLARA SESLENDİ
Etkinlikte dadaşlara seslenen Milletvekili Aydemir, dadaş üslup ve meşrebini, Erzurumluluk kalitesi içinde yaşayarak sergileyen ve il dışında Erzurum’a yönelik ilgi ve takdir sağlayan herkes ve her kesime minnettar olduklarını kaydederek, ‘Erzurum milli ve manevi değerler odağında özel bir mananın adresi, hususi bir dikkat ve hassasiyetin ifadesidir. Dadaşlığa ait kıymet hükümlerinin yaşanması ve yaşatılması adına kalbi çaba sarf eden kardeşlerimize minnettarız’ dedi.
ERZURUM VE AK YATIRIMLAR
Erzurum’un özellikle 2002 yılıyla başlayan AK dönem içinde önemli yatırımlar aldığı, Sağlık, Eğitim, Spor, Turizm, Tarım, Enerji ve Ulaşım alanında Bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Milletvekili Aydemir, OSB’lerin fonksiyonel hale gelmesiyle birlikte istihdama yönelik yatırım alanlarının da çeşitlendiğini, ilin ekonomik bakımdan bölgesinde bir kalite merkezi konumu kazandığını anlattı.
‘ERZURUM SEVDASI’
‘Erzurum dışında yaşayan dadaşlar bizim gönül parçamızdır, onlarla nabzımız aynı ahenk ve ritimde atar’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum bir sevdadır. Erzurumluluk bir davadır. Diyoruz ki,
İl dışında zorunlu ikamette bulunmayan dadaşlar Erzurum özlemini nihayetlendirmek adına geri dönerek sılasıyla buluşmalıdır. Erzurum adı artık göç olgusu içinde anılmamalı, Erzurum evlatlarına kavuşmalıdır.’ dedi.
‘HADİ GEL, ERZURUM’A GEL’
Değerlendirmesinde merhum dadaş sanatçı İbrahim Erkal’ın ‘Hadi Gel Erzurum’a Gel’ vurgusuna telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Diyoruz ki, Erzurum, il dışındaki kardeşlerimizin yalnızca gönül adresi olarak kalmasın, ikamet adresi de olsun. Erzurumlu Erzurum’da yaşasın, Erzurum’la yaşasın. İlin sosyo ekonomik gücü daha da artsın. ‘ dedi.
YATIRIMCILARA DAVET
İl dışındaki Erzurumlu girişimcilere de seslenen Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarlarının özel yaklaşımlarıyla, ilin her alanda yatırım için çağdaş bir alt yapıya kavuştuğu, pek çok ilde olmayan biri teknik iki üniversitesiyle yatırımcılara bilgi desteği sağlayacak bir potansiyeli bulunduğunu, ilin kış sporları alanında küresel bir marka konuma kavuştuğunu kaydederek, ‘Diyoruz ki dadaş sermayesi Erzurum’da yatırımlarla şekillensin. Diyoruz ki, dadaş beyin gücü Erzurum’a yoğunlaşsın. Diyoruz ki emek gücü Erzurum’un 2023 inşaasında amil olsun.’ ifadesini kullandı.

Aydemir: ‘Erzurum bir sevda, Erzurumluluk bir davadır’

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