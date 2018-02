Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milletin feraset ve basiretine düşman kesilenler, darbeler, dayatmalar ve kalkışmalarla milli iradenin yolunu kesmeye çalışsalar da, galip olan her daim hak ve her zaman milli iradedir.‘ dedi.

AYDEMİR 28 ŞUBAT ZULMÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat zulmü, 15 Temmuz’da sahnelenen ihanet projesinin ön sözü, giriş bölümüdür. 28 şubat zalimleri 2 Kasım 2002’de milli irade feraset ve basireti karşısında uğradıkları hezimetin rövanşını 15 Temmuz almaya kalkıştı ve hem tarihin karanlığına, hem de ebediyen veyle düştüler.’ vurgusunda bulundu.

“28 ŞUBAT’TAN 15 TEMMUZ’A DARBELER VE DEMOKRASİ” PANELİ

Aziziye Belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan öncülüğünde gerçekleştirilen, Savcı Sayan, Erkan Tan ve Tarkan Zengin’in konuşmacı olarak bulundukları “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbeler ve Demokrasi” paneline katılan Milletvekili Aydemir, ‘Tespitleri dikkat ve hassasiyetle dinledik, müstefid olduk. Panelist kardeşlerimize ve organizasyonu gerçekleştirerek, gerek 28 Şubat Zulmü ve gerekse 15 Temmuz’da milli iradeye karşı işlenen FETÖ ihanetine ait gerçekleri dadaşların dikkatine sunan Aziziye Belediyesi ve Başkan Sayın Muhammet Cevdet Orhan Beye müteşekkiriz’ dedi.

AYDEMİR’İN TESPİTİ

Panelde bir sunum ve teşekkür konuşması yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘28 şubat zulmü; tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet rabiamıza anlam veren manevi değerlerimizin yasaklanarak, yüce milletimizin mankut haline dönüştürülmesi girişimi, 6 asır yeryüzüne adalet, şefkat ve merhamet dağıtan ecdadın emanetini yok etme teşebbüsüdür. Milli irade, AK önder Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ufkunda buluşarak, bu ihanet girişimleri karşısında vicdan ve haysiyetiyle imanlı bir duruş sergilemiş, şükür her iki ihanet girişimi milli vicdanda telin edilerek, hak gelmiş, batıl zail olmuştur. ’ tespitini paylaştı.

TÜRK MİLLETİ AK ÖNDERE MİNNETTARDIR

Aydemir, ‘Yüce Milletimiz, Milli irade ruhunu, abidevi duruşuyla diri tutan ve milli iradeye önderlik ederek 28 şubattan 15 temmuza tüm ihanet senaryoları ve hain aktörlerini dirayet ve kararlılığıyla ebedi zillete havale eden AK Önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettardır.’ dedi.