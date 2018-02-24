HABER

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 15:40 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milletin feraset ve basiretine düşman kesilenler, darbeler, dayatmalar ve kalkışmalarla milli iradenin yolunu kesmeye çalışsalar da, galip olan her daim hak ve her zaman milli iradedir.‘ dedi.AYDEMİR 28 ŞUBAT ZULMÜNE DİKKAT ÇEKTİMilletvekili Aydemir, ‘28 şubat zulmü, 15 Temmuz’da sahnelenen ihanet projesinin ön sözü, giriş bölümüdür.

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milletin feraset ve basiretine düşman kesilenler, darbeler, dayatmalar ve kalkışmalarla milli iradenin yolunu kesmeye çalışsalar da, galip olan her daim hak ve her zaman milli iradedir.‘ dedi.
AYDEMİR 28 ŞUBAT ZULMÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Milletvekili Aydemir, ‘28 şubat zulmü, 15 Temmuz’da sahnelenen ihanet projesinin ön sözü, giriş bölümüdür. 28 şubat zalimleri 2 Kasım 2002’de milli irade feraset ve basireti karşısında uğradıkları hezimetin rövanşını 15 Temmuz almaya kalkıştı ve hem tarihin karanlığına, hem de ebediyen veyle düştüler.’ vurgusunda bulundu.
“28 ŞUBAT’TAN 15 TEMMUZ’A DARBELER VE DEMOKRASİ” PANELİ
Aziziye Belediye başkanı Muhammed Cevdet Orhan öncülüğünde gerçekleştirilen, Savcı Sayan, Erkan Tan ve Tarkan Zengin’in konuşmacı olarak bulundukları “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbeler ve Demokrasi” paneline katılan Milletvekili Aydemir, ‘Tespitleri dikkat ve hassasiyetle dinledik, müstefid olduk. Panelist kardeşlerimize ve organizasyonu gerçekleştirerek, gerek 28 Şubat Zulmü ve gerekse 15 Temmuz’da milli iradeye karşı işlenen FETÖ ihanetine ait gerçekleri dadaşların dikkatine sunan Aziziye Belediyesi ve Başkan Sayın Muhammet Cevdet Orhan Beye müteşekkiriz’ dedi.
AYDEMİR’İN TESPİTİ
Panelde bir sunum ve teşekkür konuşması yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘28 şubat zulmü; tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet rabiamıza anlam veren manevi değerlerimizin yasaklanarak, yüce milletimizin mankut haline dönüştürülmesi girişimi, 6 asır yeryüzüne adalet, şefkat ve merhamet dağıtan ecdadın emanetini yok etme teşebbüsüdür. Milli irade, AK önder Sayın Cumhurbaşkanımız’ın ufkunda buluşarak, bu ihanet girişimleri karşısında vicdan ve haysiyetiyle imanlı bir duruş sergilemiş, şükür her iki ihanet girişimi milli vicdanda telin edilerek, hak gelmiş, batıl zail olmuştur. ’ tespitini paylaştı.
TÜRK MİLLETİ AK ÖNDERE MİNNETTARDIR
Aydemir, ‘Yüce Milletimiz, Milli irade ruhunu, abidevi duruşuyla diri tutan ve milli iradeye önderlik ederek 28 şubattan 15 temmuza tüm ihanet senaryoları ve hain aktörlerini dirayet ve kararlılığıyla ebedi zillete havale eden AK Önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettardır.’ dedi.

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Miroğlu’ndan Afrin açıklaması

Miroğlu’ndan Afrin açıklaması

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.