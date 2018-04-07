Aydemir: ‘Ovit Tüneli ulaşımda milattır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ovit Tüneli’nin Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini buluşturan tarihi bir yatırım ve ulaşım abidesi olduğunu söyleyerek, ‘Ovit sadece bir tünel değil, aynı zamanda bölge ulaşımında bir miladın kaydıdır’ dedi.

AYDEMİR İSPİRLİ DADAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İspir’in konuğu oldu. AK Parti İspir ilçe Başkanı Fatih Efeoğlu ve ilçe yönetim kuruluyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 2018 yatırımları konusunda durum değerlendirmesi yaptı, ilçenin 2023 hedefleri odağında istişarelerde bulundu. İlçe Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir Belediye Başkanı Osman Çakır’la ilçenin öncelikleri, ilçe ekonomisi açısından fırsatlar ve yatırımlar bazında tespitleri paylaştı.

AYDEMİR, İSPİR ESNAF VE EŞRAFIYLA İSTİŞARE ETTİ

İlçede esnafın işyerlerine konuk edilen Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti, İspirlilerin ülke, bölge, il ve ilçeye dair güncel beklenti ve yorumlarını kaydetti, gündeme değgin öngörülerini dinledi, 2023 beklentilerini yorumladı. Aydemir, ‘Muhammed Hazık, Haşiizade Ali Efendi gibi büyük islam münevver, mütefekkir ve alimlerine ocaklık eden İspir bir başka âzamet yönüdür Erzurum’un. Ziyaret edip, İspirli dadaşlarla hemhal olduk.’ kaydını düştü.

AYDEMİR’DEN ‘İSPİR DİNAMİZMİ’ TARİFİ

İspir’in Erzurum ekonomisinde özel yeri olduğu, özellikle üretim ve ticaret alanında Erzurum farkındalığını ortaya koyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ilçenin ‘İspir dinamizmi’ diye tarif edilebilecek bir ekonomik sinerjiyi kaydettiği, bu pozitif yaklaşımın ilçe, il ve bölgeye bereket getirdiğini ifade etti.

AYDEMİR İSPİR’İN MANA PLANINI PAYLAŞTI

İspir’in fiziki durumu dışında bir de mana planında özel bir konumu bulunduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ilçenin milli ve manevi hassasiyetler noktasında bir tefekkür ocağı olduğu, yetiştirdiği müstesna değerlerle bunu bariz şekilde vurguladığını hatırlattı. Aydemir, ‘İspir yalnızca il ekonomisini değil, aynı vakit il tefekkürünü de şekillendiren bir feraset ve basiret otağıdır’ değerlendirmesini yaptı.

2 MİLLETVEKİLİ OVİT’TEYDİ

Milletvekili Aydemir daha sonra, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, İspir ilçe Başkanı Fatih Efeoğlu, Belediye Başkanı Osman Çakır ve AK Parti heyetiyle birlikte Ovit Tüneli’nde incelemelerde bulundu, yatırımın bölgeye getirisi konusunda İspirlilerin görüşlerini aldı, ilçe halkı, esnafı ve eşrafının memnuniyetini analiz etti.

ULAŞIMDA ALTIN HALKALAR

Doğu Anadolu Bölgesinin devasa ve tarihi tünel yatırımlarıyla Karadeniz’e bağlandığı, Erzurum’un bir liman kenti olma konumuna taşındığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar, Zigana’dan Cankurtaran’a, Kop’tan Kırık’a, Dallıkavak’tan Ovit’e ulaşımda altın halkalar oluşturan, böylelikle il ekonomisine yeni bir sinerji ve fırsatlar sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza kalben minnettardır. Millete sevdanın eseri olarak, çok kısa süreye sığdırılan bu yatırımlar tarihimizin daha önce kaydetmediği ulaşım reformunun ifadesidir.’ dedi.

‘OVİT BİR ULAŞIM ABİDESİ’

Aydemir, ‘13 Mayıs 2012’de AK Önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temellendirilen 14 bin 300 metreyle dünyanın en uzun tünellerinden biri olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli Bölgemiz ve ülkemiz için bir ulaşım abidesidir. Bu abidevi eser karşısında manevi hazzın doruğuna ulaşmamak mümkün değildir’ dedi.

‘RABBİMİZE ŞÜKÜR’

Milletvekili Aydemir, ‘ Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, “Milleti sevmek, aşılmaz dağları delerek gönülleri buluşturmak; millet uğrunda, rüyaları gerçeğe dönüştürmektir” diyor. Bunun en net adresi Ovit Tünelidir. Ovit’te Rize Milletvekilimiz Sayın Hasan Karal’la ‘la birlikte yetkililerden bilgi aldık. İspirli dadaşlarla birlikte böylesi bir eseri bize bahşeden rabbimize şükrettik. ‘ yorumunu yaptı.