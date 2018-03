Aydemir TBMM’de milli hassasiyeti dile getirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada terörle mücadeleye halkın desteğini anlatırken, Erzurum’da bir mana insanı, gönlü genç, bilge insan Fakirullah Bilgin hocanın "İnna Fetehnaleke Fethen Mübina” niyazlarının Erzurum semalarından Diyarbakır Ulu Cami mihrabına ulaştığı kaydını düştü.

AYDEMİR TBMM GENEL KURULUNDA KONUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terörle mücadeleye verilen halk desteği hakkında tespitlerini paylaştı. Konuşmasına üç aylar ve Regaip Kandili tebriki ile başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Regaip Kandili’niz mübarek olsun, bereketi bütün kâinatı kuşatsın inşallah.’ dedi.

AYDEMİR: ŞÜHEDAMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ

Rabia ahdinde, nefsini hakka adayan şehitleri anan Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemizin birliği, devletin bekası, milletin huzur ve barışı davasına can adayan, "Bayrak inmesin, ezan dinmesin." imanını taşıyan, millî bütünlük ve kardeşlik hukukuna baş koyan, Aziziye, Çanakkale ruhuyla Afrin’de yeni bir tarih ve yeni bir destan yazan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.’ diye konuştu.

AYDEMİR’DEN MİLLİ DUYARLILIK VURGUSU

Afrin’de kaydedilen Zeytindalı operasyonu sürecinde, milli duyarlılığın en üst düzeyde yaşandığı, Türk milletinin gönlünden sadır olan desteklerin bir büyük güç oluşturduğu, bunun birlik ve bütünlüğü, kardeşlik ruhunu ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Millet olarak bir destan dönemini hep birlikte aynı şuur ve aynı ruhla yeniden yaşadık. Milletin birliği, devletin dirliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ahdiyle niyazlar yükseldi hanelerden köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir. Konuşmama vesile olan da bu hâletiruhiyedir. Erzurum Karayazı’dan arayıp Cumhurbaşkanımıza saygı sunan, ordumuzun zaferi için otuz gün oruç tutup gece yarıları niyazda bulunan Hatice abla, Şırnak İl Başkanımız İbrahim Halil Erkan’a uğrayıp "Biz de şanlı ordumuzun yanında teröristlerle savaşmak istiyoruz. Bizi de Afrin’e gönderin." diyen 70 yaşındaki Hayrettin ağabey ve yüzlerce kıymetli insan, yiğit insan, Erzurum Hınıs’tan Edirne Lalapaşa’ya, Hakkâri Şemdinli’den Sinop Boyabat’a dualar tek, niyazlar tekti. ‘Rabb’im ordumuzu daim muzaffer kılsın’ dedi.

‘BİRLİĞİMİZ, DİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN’

‘Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Gönüllerden "Rabb’im ordumuzu daim muzaffer kılsın." Yakarışlarının semaya yükseldiğini, Doğu’dan Batı’ya milli iradenin tek yürek halinde olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘ Dualar ve âminler buluştu yüce milletimizin ufkunda. Fatiha’lar ile Fetih suresinin feyzi yağdı üstümüze fevç fevç ve bir tarih yazdı bu millet Afrin önünde yeniden. Çanakkale şühedasının ervahıyla birlikte bunu yaptı. "Biz de millet, hem nasıl milletmişiz." diyordu ya Akif, işte Afrin’de onu yeniden gösterdik cihana. Peygamber’in kucağını açarak beklediği şühedamızla bunu yaptık, atları, kanları, mübarek gazilerimizle bunu yaptık. Rabb’im fethimizi mübarek, milletimizi her daim aziz kılsın. ‘ diye konuştu.

AYDEMİR MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ DİLE GETİRDİ

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Afrin Harekatının cephe gerisine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bir de cephe gerisi var bu destanın; tasvir ve tarifine kelimelerin kifayet edemeyeceği bir hâl. Malazgirt Ovası’ndan Pasinler Ovası’na, Ağrı’dan Konya’ya, Tekman’dan Cizre’ye, Karakoçan’a bu yüce millet, varlık ve dirlik mücadelesine niyaz niyaz, dua dua destek verdi. Yesevi ahvadı, Anadolu bacıları, Nene Hatun torunları, keteler, çörekler, börekler, kadayıf dolmaları gönderdi cepheye. Ak elleri boğum boğum kınalı bacılarımız bereler ördü, eldivenler dikti Mehmet’e. Diyarbakır Hani’deki kardeşim yevmiyesini, Gaziantep Araban’daki adaşım nevalesini bağışladı bu ulvi yolda yürüyenlere. Pervari’den Gercüş’e, Karaçoban’dan Çat’a, Bandırma’dan Edremit’e, Söğüt’ten Akşehir’e kan bağışında yarıştı bu aziz millet.’ dedi.

FAKİRULLAH BİLGİN HOCANIN NİYAZI

Türkiye’nin her yerinde bir mana atmosferinin hakim olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Erzurumlu Alim Fakirullah Bilgin Hoca’yı zikrederek, ‘Erzurum’da bir mana insanı, bir yüksek ruh, hayatını tenvire tebdil etmiş, yaşı 90 olsa da gönlü genç, bilge insan Fakirullah Bilgin Hocamın "İnna Fetehnaleke Fethen Mübina’ niyazları Erzurum semalarından Diyarbakır Ulu Cami mihrabına, Edirne Selimiye’nin minberine ulaştı ve "Âmin."ler vahdet ve tevhit duasıyla buluştu vatanın birliği, devletin dirliği üstüne. ‘ betimlemesini yaptı.

AFRİN DESTANI

Afrin’de yeni bir destan yazıldığı, bir tarihi dirilişin kaydedildiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Ve cephe: Bir yanda huzurun, barışın, adaletin ve asayişin temsilcisi aziz ordumuz; karşısında şekavet odakları, menhus, berbat, pis nefislerini bölmek, parçalamak ve yoketmeye hasretmiş bir güruh, dirliği, birliği ve varlığı yok etmeye kendini vazife kılmış iblis sürüsü, tıpkı FETÖ gibi. Ve muzafferiyet. Hâli yaşatana sayısız kere şükürler olsun. ‘ niyazında bulundu.

AYDEMİR’DEN SELAMLAMA

TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının son bölümünde Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlayan Milletvekili Aydemir, ‘Bu fethin ışığında "sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" kararlılığını bir kez daha gösteren aziz milletimizi ve kahraman ordumuzu şükran, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, hak ve hukukla özdeşleşmiş, ecdat felsefesini millî fazilet ve haysiyet çizgisinde bir vatan ve din aşkı, bir yüksek gurur ve şuurla ifa eden başta Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kahramanlarımızı selamlıyorum.’ dedi.