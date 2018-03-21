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Aydın BBP Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma törenlerine katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9.

Aydın BBP Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma törenlerine katılacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında Ankara’da anılacak. Tacettin Dergahı’nda yapılacak anma törenlerine BBP Aydın İl Teşkilatı da katılacak.
BBP Aydın İl Başkanı Abdulbaki Bozdemir anma törenlerine katılmak üzere Söke’den 24 Mart Cumartesi günü hareket edilerek, Aydın ve Nazilli katılımcıları ile yolda buluşmanın ardından Ankara’ya geçileceğini söyledi. Kalabalık bir katılımla Aydın İl Teşkilatları olarak Ankara’da gerçekleşecek anma törenine katılacaklarını belirten Abdulbaki Bozdemir; “Ölümsüz liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit olmasının ardından 9 yıl geçti. Ancak hala daha gerçekleşen olay aydınlatılamamıştır. Kazanın üzerindeki sır perdesi aydınlığa kavuşmuş değildir. Bizler liderimizin şehit düştüğü ve adına kaza denilen olayın aydınlatılmasını, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyor ve bekliyoruz. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen yüreklerimizdeki acının tazeliği hep aynıdır. Bu vesileyle BBP camiasına gönül vermiş herkese bir kez daha başsağlığı diliyorum” dedi.

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