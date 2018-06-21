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Aydın'da 400 kişi AK Parti'ye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

Çine ilçesinde 400 kişi AK Parti'ye katıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde AK Parti'ye katılan 400 kişiye rozetleri takıldı.

Çine Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, aralarında çeşitli partilerden siyasetçilerin de bulunduğu 400 kişi AK Parti'ye katıldı.

Programda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 16 yılda eğitim, ulaşım, ekonomi gibi birçok alanda büyük hizmetler yaptıklarını, bu başarı hikayesinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Muhalefet partilerinin tek derdinin Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmemesi olduğunu vurgulayan Savaş, Erdoğan'ın arkasında milletin bulunduğunu ifade etti.

Savaş, "Cumhurbaşkanımız terörle mücadele ediyor. Bu coğrafyada 'ben de varım' diyen bir Türkiye adına mücadele ediyor. Hedefleri Türkiye'yi küçültmek ve kontrol altına almak. O hayal peşinde olanlar avucunu yalayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna devam edecek." diye konuştu.

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