Aydın'da seçimin kazananı AK Parti oldu, milletvekili sayını 1 artırdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Aydın'da 24 Haziran genel seçimlerinde, 826 bin 244 seçmen 2 bin 562 sandıkta oy kullandı. Kullanılan 726 bin 244 oydan 709 bin 538'i geçerli sayıldı. Bu oyların yüzde 33.93'ünü CHP, yüzde 32.51'ini AK Parti, yüzde 14.78'ini İYİ Parti, yüzde 08.09'unu MHP, yüzde 09.37'sini HDP aldı. Aydın genelinde AK Parti oy oranını bir önceki seçime göre 2 puan düşürmesine rağmen 3 olan milletvekili sayısını 4'e çıkardı. Mevcut milletvekili Mustafa Savaş ile ilk kez aday olan Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı AK Parti'den Meclis'e giden isimler oldu. CHP, oyları bir önceki genel seçimlere göre Aydın genelinde yüzde 6.15 düşmesine rağmen 3 olan milletvekili sayısını korumayı bildi. CHP'de Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, bir dönem daha milletvekili olurken, bunlara Süleyman Bülbül de eklendi. Yeni kurulan İYİ Parti ise İçişleri eski bakanlarından merhum İsmet Sezgin'in yeğeni Aydın Sezgin'i Meclis'e gönderdi. Aydın'daki seçimlerin kaybedeni ise MHP oldu. MHP'nin Aydın'daki tek milletvekili olan psikolojik danışman Deniz Depboylu seçilemedi.

17 İLÇENİN 12'SİNDEN AK PARTİ ZAFERLE AYRILDI

AK Parti, genel seçimde İncirliova, Yenipazar, Çine, Buharkent, Köşk, Nazilli, Bozdoğan, Karacasu, Karpuzlu, Sultanhisar, Kuyucak ve Koçarlı'da birinci parti çıktı. Efeler, Germencik, Söke, Didim ve Kuşadası'nda ise seçmenlerin tercihi CHP oldu.

MİLLETVEKİLLERİNDEN 2'Sİ AVUKAT

Aydın'ın TBMM'ye gönderdiği 8 milletvekilinden Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül avukat. Mustafa Savaş bankacı, Bekir Kuvvet Erim öğretmen, Hüseyin Yıldız muhasebeci ve müteahhit, Metin Yavuz işletmeci, Aydın Sezgin bürokrat, Rıza Posacı ziraat mühendisi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE EN ÇOK OY İNCE'YE

Aydınlılar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihi ise İnce oldu. İnce kullanılan 682 bin 233 geçerli oydan yüzde 44.23'ünü alarak ilk sırada year aldı. Onu yüzde 37.97'lik oranla Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 11.26 ile Meral Akşener, yüzde 5.78 ile Selahattin Demirtaş, yüzde 0.44 ile Temel Karamollaoğlu, yüzde 0.31 ile Doğu Perinçek takip etti.

'YEREL SEÇİMLERE YOĞUNLAŞACAĞIZ'

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ise seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Aydın bize bu seçimde çok güzel bir seçim süreci yaşattı. 17 ilçenin 12'sinde birinci parti olduk. Bu vesile ile Aydınlı hemşehrilerimiz bize yerel seçimler için de bir görev verdiler. Bu gayretle çalışarak yerel seçimlere yoğunlaşacağız" dedi.

'DAHA İYİ NETİCE ÇIKARABİLİRDİK'

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, "Yedi aylık bir parti olmamıza rağmen Aydın'da yüzde 15 gibi bir oy oranı aldık. Bu bizim için bir başarıdır. Biz daha önce, 'İYİ Parti'nin Türkiye genelinde aldığı oyun iki mislini alacağız' demiştik. Bunu da elde ederek bir milletvekili çıkardık. Ancak insanları rahatsız eden konu daha önce tüm ajansların seçim sonuçlarını verirken bu seçimde tek ajansa mahkum edilmemiz oldu. Bu nedenle insanların kafasında soru işareti oluştu. Artık seçimler bitmiştir. Çıkan sonucu kabullenmek zorundayız. Aydın'da 2 milletvekili çıkarmayı bekliyorduk. Ancak 1 milletvekili ile yetinmek durumunda kaldık. Daha iyi bir netice çıkarabilirdik" dedi.

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