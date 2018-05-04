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Aydın'da seçmenler, 100 bin imza için kuyrukta

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki seçmenler, cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği kişilere imza vermek için İlçe Seçim Kurulu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Aydın'da seçmenler, 100 bin imza için kuyrukta

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki seçmenler, cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği kişilere imza vermek için İlçe Seçim Kurulu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri kişiler için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imzaya koştu. 9 Mayıs'a kadar devam edecek imza işlemi için vatandaşlar, bugün saat 08.00'den itibaren ilçe seçim kurullarına gitmeye başladı. Aydın Efeler İlçesi Seçim Kurulu'nda da imza atmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, "4-9 Mayıs tarihleri arasında her gün 08.30-20.00 arasında seçim kurulları açık olacak. Vatandaşlarımızı iradelerine sahip çıkmalarına çağırıyoruz. Buraya gelerek adaylarını göstersinler. Aydın'da bizim asgari imza hedefimiz 4 bin olacak. Yani 100 bin imzanın 25'te birini Aydın'dan toplayacağız. Daha sonra da önümüze bakacağız" dedi.
AYDIN'DA HEDEF 10 BİN İMZA
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner de "Vatandaşlar kendilerine yapılan her türlü tehdide ve baskıya rağmen, buraya gelerek imzalarını vermekteler. Bu demokrasinin bir güzelliğidir. 100 bin imza hedefiyle ortaya çıktık ama inanıyoruz ki bu 100 binlerde kalmayacak ve 1 milyona doğru gidecektir. Eğer ki bugün 100 bin imzayı aştığımız takdirde 5 gün içinde gelecek olan imzalarla 1 milyon hedefini bulabiliriz" diye konuştu.

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Aydın'da seçmenler, 100 bin imza için kuyruktaAydın'da seçmenler, 100 bin imza için kuyruktaAydın'da seçmenler, 100 bin imza için kuyruktaAydın'da seçmenler, 100 bin imza için kuyrukta

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