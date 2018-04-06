Aylin Nazlıaka için karar verildi

CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüldüğü PM'de, "bağışlama" konuları de ele alındı. 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka için de görüşmeler yapıldı. Parti Meclisi'nden ihraç edilen Nazlıaka'ya af talebine ret kararı çıktı.
Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.
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