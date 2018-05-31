"AYM, CHP'nin alışkanlığını suratına fırlatmış oldu"

"Bugün seçim çalışmalarımıza bize uygun görülen program doğrultusunda devam ediyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ilk duraktan tramvayla şehir merkezine doğru gideceğiz. Vatandaşlarlarımızla sohbet fırsatı bulmuş olacağız. Sakin bir seçim havası var. Diğer siyasi partileri gördüğümü söylemek mümkün değil. Biz 10 milletvekili adayı 10 koldan büyük bir gayret, ihlas ve samimiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da bu çalışmamızın, azmimizin sonunu alırız diye ümit ediyorum. Ben şimdiden organize sanayi bölgesinde bize teveccüh gösteren iş adamalarımıza, bizleri ilgiyle, hürmetle dinleyen değerli işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

- "İttifak kanunu çıkardık bize şu anda dua ediyorlardır"

Anayasa Mahkemesinin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesiyle ilgi de Elitaş, "Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. CHP'nin niye başvurduğunu bilmiyoruz ama alışkanlık haline getirdikleri her bir kanun değişikliğinde Anayasa Mahkemesi'nin yolunu bağ yolu yaptıkları bir süreç vardı. Yine öyle gittiler. Bir de endişe duyuyorlardı ki ne olur acaba diye." şeklinde konuştu.

Çıkardıkları kanunlar neticesinde muhalefetin kendilerine dua ettiğini savunan Elitaş, şöyle devam etti:

"İttifak kanunu çıkardık bize şu anda dua ediyorlardır, bu kanunu çıkardık diye. Öbür taraftan yaptığımız diğer düzenlemelerle ilgili doğru bir iş yaptığımızı Anayasa Mahkemesi teyit etti. Zaten kendileri de onu biliyordu. Seçim güvenliğinin daha iyi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. PKK terör örgütünün tehditlerine engel olmak amacıyla mezralarda bulunan oyların başka bir yere taşınabilmesi sağlanacak. Anayasa Mahkemesi verdiği doğru bir kararla CHP'nin alışkanlığını suratına fırlatmış oldu."

Daha sonra Elitaş, tramvaya binerek Cumhuriyet Meydanına kadar vatandaşlarla yolculuk yapıp yol boyu sohbet etti.

