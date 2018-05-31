HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"AYM, CHP'nin alışkanlığını suratına fırlatmış oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "(Anayasa Mahkemesinin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesi) Anayasa Mahkemesi verdiği doğru bir kararla CHP'nin alışkanlığını suratına fırlatmış oldu"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Anayasa Mahkemesi (AYM) verdiği doğru bir kararla CHP'nin alışkanlığını suratına fırlatmış oldu." dedi.

Elitaş, seçim bölgesi Kayseri'de çalışmalarına Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (KOSB) fabrikaları ve orada çalışan işçileri ziyaret ederek devam etti.

Ziyaret sonrası KOSB'deki tramvay durağına geçen Elitaş, tramvay bekleyen vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elitaş, Kayseri'de ve ülke genelinde sakin bir seçim süreci yaşandığını söyledi.

AK Parti milletvekili adaylarının 10 koldan seçim çalışmasını yürüttüğünü belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Bugün seçim çalışmalarımıza bize uygun görülen program doğrultusunda devam ediyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ilk duraktan tramvayla şehir merkezine doğru gideceğiz. Vatandaşlarlarımızla sohbet fırsatı bulmuş olacağız. Sakin bir seçim havası var. Diğer siyasi partileri gördüğümü söylemek mümkün değil. Biz 10 milletvekili adayı 10 koldan büyük bir gayret, ihlas ve samimiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da bu çalışmamızın, azmimizin sonunu alırız diye ümit ediyorum. Ben şimdiden organize sanayi bölgesinde bize teveccüh gösteren iş adamalarımıza, bizleri ilgiyle, hürmetle dinleyen değerli işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

- "İttifak kanunu çıkardık bize şu anda dua ediyorlardır"

Anayasa Mahkemesinin seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptali istemini reddetmesiyle ilgi de Elitaş, "Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. CHP'nin niye başvurduğunu bilmiyoruz ama alışkanlık haline getirdikleri her bir kanun değişikliğinde Anayasa Mahkemesi'nin yolunu bağ yolu yaptıkları bir süreç vardı. Yine öyle gittiler. Bir de endişe duyuyorlardı ki ne olur acaba diye." şeklinde konuştu.

Çıkardıkları kanunlar neticesinde muhalefetin kendilerine dua ettiğini savunan Elitaş, şöyle devam etti:

"İttifak kanunu çıkardık bize şu anda dua ediyorlardır, bu kanunu çıkardık diye. Öbür taraftan yaptığımız diğer düzenlemelerle ilgili doğru bir iş yaptığımızı Anayasa Mahkemesi teyit etti. Zaten kendileri de onu biliyordu. Seçim güvenliğinin daha iyi olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. PKK terör örgütünün tehditlerine engel olmak amacıyla mezralarda bulunan oyların başka bir yere taşınabilmesi sağlanacak. Anayasa Mahkemesi verdiği doğru bir kararla CHP'nin alışkanlığını suratına fırlatmış oldu."

Daha sonra Elitaş, tramvaya binerek Cumhuriyet Meydanına kadar vatandaşlarla yolculuk yapıp yol boyu sohbet etti.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Abdulhamit Gül: Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, başarıya ulaşamayacakAbdulhamit Gül: Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, başarıya ulaşamayacak
Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (3)Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Bakanvekili Mustafa Elitaş Anayasa Mahkemesi Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.