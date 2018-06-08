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"Aynı masada oturup çay içmeyenler aynı çatıda toplandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 05:29 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Aynı masada oturup çay içmeyen güruhun, aynı çatıda bir araya geldiğini görüyoruz. Bir araya gelme sebepleri Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ama başaramayacaklar, Allah'ın izniyle millet bunlara fırsat vermeyecek" - "Bir araya gelenlere bakın. Yıkım ve sadece yakmak üzerine projeler geliştiriyorlar"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha önce aynı masada oturup çay içmeyenlerin 24 Haziran seçim sürecinde aynı çatıda bir araya geldiğini belirterek, "Bir araya gelme sebepleri Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ama başaramayacaklar, Allah'ın izniyle millet bunlara fırsat vermeyecek." dedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahalle Meydanı'nda vatandaşlarla buluşmasında konuşan Çavuşoğlu, AK Parti olarak sadece millete güvenerek yola çıktıklarını söyledi.

Çok önemli badireler atlattıklarını, saldırılara maruz kaldıklarını, Gezi olayları ve darbe girişimi gibi birçok zorlu süreçten geçtiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, bu süreçlerin iyi bir muhakemesinin yapılması gerektiğini anlattı.

Milletin 24 Haziran günü gerekeni yapacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu ülke ne zaman ayağa kalktıysa, yatırımlar yaptıysa birileri bundan rahatsız oldu. Biz bu Türkiye düşmanlarını tanıyoruz ama içerideki iş birlikçilerinin, millet, devlet adına siyaset yaptıklarını söyledikleri halde bu teröristlerle yan yana kol kola yürümelerini hazmedemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgesinde küresel bir güç olacağını ve harita çalışması yapanlara "dur" diyeceklerini dile getirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin televizyon televizyon dolaşarak, kendilerinin bu ülkeye değer katan, bu ülkenin gencine vizyon katan projelerini bir bir durduracağını söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl bir anlayış? Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? Bize geçmişi vadediyor. Siyasetçi gençlerine ve milletine geleceği vadedecek, ufku gösterecek, değişimi gösterecek, ülkenin nasıl güçleneceğini söyleyecek ama bunlar geçmişi vadediyorlar bize. Bunlar siyasetçi falan değil. Bunlar geçmişi bize vadeden gericiler. Aynı masada oturup çay içmeyen güruhun, aynı çatıda bir araya geldiğini görüyoruz. Bir araya gelme sebepleri Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için ama başaramayacaklar, Allah'ın izniyle millet bunlara fırsat vermeyecek."

- "Bunların derdi ülke yönetmek, geleceğe taşımak değil"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan kısa bir süre sonra Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettiğini anımsattı.

Demirtaş'ın yargılanmasına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce aday oluyor, sonraki gün Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine koşuyor. Öbürlerinin tamamı Demirtaş için ağlıyor; 'Aman çıksın' diyorlar. Dur be kardeşim. Çıksın diyorsun da adamın dosyasının kapağını kaldırıp nelerle suçlandığını gördün mü? Kandil'in temsilciğini yapan bu adam bir karar alarak, 6-7 Ekim Kobani olaylarında 54 vatandaşımızın katline sebep olmadı mı? Şimdi yargı önünde hesap veriyor. Yargı bir karar veriyor. Sen, Selahattin Demirtaş için dizini döverek ağlıyorsun. Yazıklar olsun sana.

Bunların derdi ülke yönetmek, geleceğe taşımak değil. Bunların yegane derdi bu ülkenin üzerinde emeli olanların, bu ülkeyi kontrol altında tutmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmek. Onların değirmenine su taşımak. Yoksa bir adam neden çıkıp 'Yerli ve milli projesini kaldıracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım, Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' desin."

- "Sizin sonucunuz mutlaka Recep Tayyip Erdoğan olacaktır"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün itibarıyla yeni bir eşikle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde karşılarında aynı çatı altında bir araya gelenler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir araya gelenlere bakın. Yıkım ve sadece yakmak üzerine projeler geliştiriyorlar. Bu ülke çok kan kaybetti. Oy namustur, sorumluluktur. Bu ülkeyi idare etme yeteneğine ve kabiliyetine sahip olanları önce bir değerlendirin. Sizin sonucunuz mutlaka Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Mutlaka AK Parti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Millet İttifakı olarak yola çıkan bu "partiler güruhunun asla milletin ittifakı olmadığını" söyledi.

Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar yabancıların, teröristlerin ağzıyla konuşan, kendilerine sufle yapılanları söyleyenlerdir. Bunu gözardı etmeyiniz. Bunlar projedir. Bu ülke kıymetlidir. Ecdadımıza sorumluluğumuz var. Bir borcumuz var. Bu borcumuzu Türkiye'yi standartları gelişmiş, muasır medeniyet seviyesine yükselmiş bir ülke olarak çocuklarımıza emanet ve teslim etmektir. Bunu biz yapacağız. Bunu biz başaracağız. Kararlıyız."

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, Adnan Menderes Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet ederek şikayet ve önerilerini dinledi.

Meydandaki AK Parti ve MHP çadırlarını da ziyaret eden Çavuşoğlu, Mustafakemalpaşa Öğretmenevi'nde Roman vatandaşlarla sahur yaptı.

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