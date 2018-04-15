Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, Esed rejimine yönelik operasyona ilişkin, "2003'ten bugüne kadar Irak'ta bir tane dahi kimyasal silah bulunamadı. Biz korkuyoruz ki aynı oyunlar Suriye'de oynanıyor." dedi.

Karaman, bir otelin salonunda düzenlediği basın toplantısında, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Esed rejimine yönelik düzenlenen operasyonu değerlendirdi.

Bu olayların hepsinin dünyada bir planın parçası olarak gerçekleştirildiğini savunan Karaman, "Bunlar kendiliğinden olan hadiseler değil. Irak'ta Saddam Hüseyin ramazan günü bombalandı. Saddam Hüseyin yargılandı, bir bayram günü idam edildi." ifadesini kullandı.

Karaman, bugün Suriye'de olan olayların, Irak'ta da 2003'de gerçekleştiğini belirterek, "Ne dediler, 'Saddam Hüseyin kendi vatandaşına kimyasal silah kullanıyor.' Birleşmiş Milletler bir rapor verdi ve bütün dünya Irak'a bunun için saldırdı. 2003'ten bugüne kadar Irak'ta bir tane dahi kimyasal silah bulunamadı. Biz korkuyoruz ki aynı oyunlar Suriye'de oynanıyor. Bir kimyasal silah kullanılmıştır, doğrudur, biz bilmiyoruz, teknik bilgi elimizde yok." diye konuştu.