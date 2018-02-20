Ayrılıkçı Katalan siyasetçi Gabriel, Mahkemeye gitmeyecek

Ayrılıkçı Katalan partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) milletvekili Anna Gabriel, isyan ve bölücülükten yargılandığı Madrid’deki Yüksek Mahkemeye gitmeyeceğini açıkladı.

Bağımsızlık yanlısı Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) milletvekili Anna Gabriel, yarın Madrid’deki Yüksek Mahkemeye gitmeyeceğini açıkladı. İsyan ve bölücülükten yargılanan Gabriel, 30 yıl hapis cezasına mahkum edilebilir.

İsviçre’de açıklama yapan Gabriel, "Ülkemde adil yargılanmayacağım nedeniyle, haklarımı koruyabileceğim bir şey aradım" ifadelerini kullanarak, İspanya’ya dönme planının bulunmadığını söyledi.

Bir İsviçre gazetesine verdiği röportajda, "Siyasi faaliyetlerim nedeniyle yargılanıyorum" diyen Gabriel, "Ben ve avukatlarım suçluların iadesinin yasak olmadığını düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir suç işlemiş olduğuma dair bir kanıt yok” diye konuştu.

Gabriel’in bu kararı, İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından kendisine karşı yapılan çeşitli suçlamalar nedeniyle Brüksel’de kaçan eski Katalan lider Carles Puigdemont’un aldığı kararla benzerlik taşıması dikkat çekti.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise, Anna Gabriel’in bölücülükten yargılandığı duruşma öncesi İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

İspanya’nın Katalonya Özerk bölgesinde 27 Ekim 2017’de terk taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört bakan Belçika’ya kaçmıştı.