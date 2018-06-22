Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Eş Başkanı Figen Yüksekdağ sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan cezaevinden ilk kez fotoğraf paylaştı. Cezaevinde volta atarken çekilmiş fotoğraflarında Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk da Yüksekdağ'ın yanında yer aldı.

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

1 / 6 "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, paylaştığı fotoğraflarla HDP seçmenlerine şöyle seslendi:

2 / 6 Hapiste voltayı değil, özgür bir ülkeyi adımladığımız günler için. Sarılıp kucaklaştığımız, omuz omuza her zorluğu ve zulmü yendiğimiz bir yaşam için. Yüzümüzü karartmadan, zalime eğilmeden dimdik varılacak o yere... Tarihi direne direne kazananlar yazacak! Ha gayret HDP!

3 / 6 AYSEL TUĞLUK TANINMAYACAK HALDE Fotoğraflarda Aysel Tuğluk'un beyazlaşmış ve çökmüş hali dikkat çekti. Bakımlı halleriyle, marka çantaları ve kıyafetleriyle bir zamanlar gündeme gelen Aysel Tuğluk cezaevinde tanınmayacak hale gelmiş..

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