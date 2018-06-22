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Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ilk kez fotoğraf paylaşırken, Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk da Yüksekdağ'ın yanında yer aldı.

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Eş Başkanı Figen Yüksekdağ sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan cezaevinden ilk kez fotoğraf paylaştı. Cezaevinde volta atarken çekilmiş fotoğraflarında Sebahat Tuncel ve Aysel Tuğluk da Yüksekdağ'ın yanında yer aldı.

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

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"Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, paylaştığı fotoğraflarla HDP seçmenlerine şöyle seslendi:
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Hapiste voltayı değil, özgür bir ülkeyi adımladığımız günler için. Sarılıp kucaklaştığımız, omuz omuza her zorluğu ve zulmü yendiğimiz bir yaşam için. Yüzümüzü karartmadan, zalime eğilmeden dimdik varılacak o yere... Tarihi direne direne kazananlar yazacak! Ha gayret HDP!
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AYSEL TUĞLUK TANINMAYACAK HALDE

AYSEL TUĞLUK TANINMAYACAK HALDE
Fotoğraflarda Aysel Tuğluk'un beyazlaşmış ve çökmüş hali dikkat çekti. Bakımlı halleriyle, marka çantaları ve kıyafetleriyle bir zamanlar gündeme gelen Aysel Tuğluk cezaevinde tanınmayacak hale gelmiş..
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sılhonun eline sazı verip şirin gösterdiniz şimdide bu adi pislikleride şirin göstermek için resimmi paylaşıyonuz haber sitesi olark pkk lılardan farkınız yok adi köpekler
ne kadar çirkinler ya
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