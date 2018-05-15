Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

24 Haziran seçimleri için CHP’de de milletvekili adaylık işlemleri sürüyor. 2 bin 319 aday adayı başvurusu titizlikle inceleniyor. CHP'nin mevcut milletvekillerinden sekiz ismin ise adaylık başvurusu yapmadığı öğrenildi. İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan, Denizli Milletvekili Melike Basmacı ile Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak adaylık başvurusu yapmadı.

“BEN SAĞLIK BAKANI OLACAĞIM”



Yeniden milletvekili olabilmek için adaylık başvurusu yapmayan isimlerden Aytuğ Atıcı ise bunun nedenini Sözcü’ye açıkladı. Atıcı “Ben seçimden sonraki CHP iktidarında Sağlık Bakanı olacağım. O yüzden vekillik başvurusunda bulunmadım. Bunu Genel Başkan’a da söyledim” dedi.

YENİ SİSTEMDE VEKİLLER KABİNEYE GİREMİYOR



24 Haziran seçimlerinden sonra parlamenter sistem yerine gelecek olan sistemde; Cumhurbaşkanı, kabinesini Meclis dışından seçiyor. Yani milletvekilleri bakan olamıyor. Bakan olmak için ise vekillerin istifa etmeleri gerekiyor.

Sözcü

