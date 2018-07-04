Aytun Çıray: Seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, erken seçim doğrultusunda ittifak kapsamında, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çıray, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yayınlanmasına ilişkin, KHK yetkisinin ülkenin sistemini değiştirmede kullanıldığını söyledi. İYİ Parti’nin KHK uygulamalarını dikkatle takip edeceklerini belirten Çıray, gerektiğinde itiraz görevini yerine getireceklerini ifade etti.

‘SEÇİM İŞBİRLİĞİ İTTİFAKINA ŞU ANDA BİR İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR’

Bir basın mensubunun ‘Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimler konusundaki ittifak tavrınız ne olacaktır?’ sorusuna Çıray, şu yanıtı verdi:

“Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorumlulukları varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir. Anlatmakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da ‘doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur’. Önce bir getirsinler görelim.”