Ayvaalan Sulama Barajı açıldı

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 24 Haziran gece saat 24.00'ten itibaren Türkiye'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi"ne geçeceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Ayvaalan Mahallesi'nde yapılan Ayvaalan Sulama Barajı'nın açılış törenine katılan Akçay, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ile MHP'nin 16 Nisan Anayasa Referandumu'nu birlikte geçekleştirdiklerini anımsattı.

Anayasa değişikliği gereği MHP ile AK Parti'nin "Cumhur İttifakı" yaptığına işaret eden Akçay, şöyle konuştu:

"24 Haziran akşamı gece saat 24'den itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçecektir. Ülkemizin istikbali, bekası ve yönetimi bakımından fevkalade önemli bir dönemeç olacaktır. Demokrasilerde yasama, yargı ve yürütme yani kuvvetler ayrılığı vardır. Bu kuvvetler ayrılığı bu sistem ile daha da belirgin hale gelecektir. Devlet yönetimindeki çift başlılık ve yaşanan arızalar bu sistemle giderilecektir. Türkiye kalkınma hamlelerini, büyümesini, güçlenmesini çok kısa sürede gerçekleştirecektir. İddia ediyorum, 5 veya 10 yıl gibi bir süre içerisinde milli devletini ve güçlü iktidarını temin etmek suretiyle dünyanın belli başlı ilk beş devletinden biri haline gelecektir."