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Ayvaalan Sulama Barajı açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "Türkiye kalkınma hamlelerini, büyümesini, güçlenmesini çok kısa sürede gerçekleştirecektir" - "24 Haziran akşamı gece saat 24'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçecektir. Ülkemizin istikbali, bekası ve yönetimi bakımından fevkalade önemli bir dönemeç olacaktır"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 24 Haziran gece saat 24.00'ten itibaren Türkiye'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi"ne geçeceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Ayvaalan Mahallesi'nde yapılan Ayvaalan Sulama Barajı'nın açılış törenine katılan Akçay, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ile MHP'nin 16 Nisan Anayasa Referandumu'nu birlikte geçekleştirdiklerini anımsattı.

Anayasa değişikliği gereği MHP ile AK Parti'nin "Cumhur İttifakı" yaptığına işaret eden Akçay, şöyle konuştu:

"24 Haziran akşamı gece saat 24'den itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçecektir. Ülkemizin istikbali, bekası ve yönetimi bakımından fevkalade önemli bir dönemeç olacaktır. Demokrasilerde yasama, yargı ve yürütme yani kuvvetler ayrılığı vardır. Bu kuvvetler ayrılığı bu sistem ile daha da belirgin hale gelecektir. Devlet yönetimindeki çift başlılık ve yaşanan arızalar bu sistemle giderilecektir. Türkiye kalkınma hamlelerini, büyümesini, güçlenmesini çok kısa sürede gerçekleştirecektir. İddia ediyorum, 5 veya 10 yıl gibi bir süre içerisinde milli devletini ve güçlü iktidarını temin etmek suretiyle dünyanın belli başlı ilk beş devletinden biri haline gelecektir."

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise açılışı yapılan Ayvaalan Barajı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye'de 12 seçim kazanmış bir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile vesayetçilere karşı el ele vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurmak istediler. Biz iki parti seçime giriyoruz, 24 Haziran akşamı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçede 10'a yakın baraj ve gölet inşaatının devam ettiğini belirterek, "Ayvaalan Barajımız bin 350 dekar araziye su verecek. Demirci bir iki yıl sonra diğer gölet ve baraj yatırımlarının tamamlanması ile birlikte sulu tarımla kalkınan bir ilçe haline gelecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ayvaalan Sulama Barajı'nın açılışı yapıldı.

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AK Parti Manisa Milletvekili Doç.Selçuk Özdağ Ayvaalan Sulama Barajı Demirci MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

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