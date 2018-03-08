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Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları tarafından bir basın açıklaması yapıldı.CHP Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülin Çalıştırıcı tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart 1857 yılına gidilerek, “ABD ’nin New York kentinde bir dokuma fabrikası...

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kadın Kolları tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
CHP Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülin Çalıştırıcı tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart 1857 yılına gidilerek, “ABD ’nin New York kentinde bir dokuma fabrikası... Çok ağır çalışma koşulları, çok uzun iş günleri ve buna karşın çok düşük ücretler. Koşulların her geçen gün daha da dayanılmaz hale gelmesi, kadın işçilerin artık tahammül sınırını zorlamaya başladı. 8 Mart 1857’de New York’ta tekstil işçisi emekçi kadınlar, 16 saatlik çalışma saatleri, düşük ücret ve insanlık dışı çalışma koşulları sebebiyle greve karar verdiler. Taleplerini de açıkladılar; ‘Daha iyi koşullarda çalışmak, 10 saatlik iş günü, eşit işe, eşit ücret...’ Ancak kadın işçilere saldırılması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında 129 kadın işçinin can vermesi... İşçilerin cenaze törenine 10 bin’i aşkın kişi katıldı. Dolayısıyla bu gün bir eğlence günü değil ,bir anma günüdür” ifadeleri yer aldı.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, her yıl 8 Mart’ta anılan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olduğuna işaret edilen açıklamada, “İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına da vesile olmuştur. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında ‘Emekçi Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır” denildi.
‘Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan biz kadınlar, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başardık. Bu da Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ülkemize açmış olduğu aydınlık yol sayesinde olmuştur’ diyen CHP Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülin Çalışıcı, “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük destekçisi ve güvencesi olan biz kadınlar, toplumsal barışı da sağlayacaktır. CHP Kadın Kolları Başkanı olarak Bu duygularla biz kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anıyorum ve şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınlarımızın, genç kızlarımızın da aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve diyorum ki; Kadın emektir. Kadın adalettir. Kadın vefadır. Kadın cefadır. Kadın barıştır. Kadın anadır. Kadın; kadın gibi kadındır” dedi.

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

Ayvalık’ta CHP’li Kadınlardan 8 Mart açıklaması

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