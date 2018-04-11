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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyev’a oyunu kullandı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi Bakü’de, Azerbaycan genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyev’a oyunu kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi Bakü’de, Azerbaycan genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandı. Azerbaycan’da yerel saatle 08.00`de Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. Seçimlerde Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aday olmakla, toplam 8 aday var.
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK), cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kurdu. Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izleyecek. Yerli basının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.
Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erecek.

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