Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Başkanlık Divan Salonu'ndaki görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.
Birbirine bu denli yakın, dünyada başka iki ülkenin olmadığını vurgulayan Aliyev, bu ilişkilerin tarihi köklere bağlı olduğunu dile getirdi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın bugün hem ikili ilişkilerde hem de çok yönlü ilişkilerde iş birliği yaptığının altını çizen Aliyev, bundan sonraki süreçte ilişkilerin daha sıkı olacağını kaydetti.
Aliyev'in konuşması sonrasında görüşme basına kapalı devam etti.
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