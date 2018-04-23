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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’yi ziyaret edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev’in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev’in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek. Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan’da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev’in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatini teşkil edecek.
Ziyaret kapsamında görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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