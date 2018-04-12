Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy verme işlemi Los Angeles Başkonsolosluğu’nda başladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy verme işlemi başladı.
11 Nisan 2018 tarihinde yerel saatle 09:00’dan itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Los Angeles’ta yer alan Azerbaycan Başkonsolosluğunda oy kullanmaya başladı.
Azerbaycan Başkonsolosu Nasimi Aghayev “Vatandaşların oy kullanabilmesi için tüm şartlar yaratıldı. Bu oy verme noktası Azerbaycan’a mesafe olarak en uzak oy verme noktasıdır. Bakü ve Los Angeles arasında 11 saat fark var. Buradaki seçimler Bakü vakti ile saat altıda tamamlanacaktır” dedi.
Azerbaycan Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre Los Angeles’ta yaklaşık olarak bin beş yüz Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının ikamet ettiği düşünülüyor.
Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu anki Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev ile birlikte sekiz aday bulunuyor.
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