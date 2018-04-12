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Azerbaycan halkı bir kez daha “İlham Aliyev” dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:36 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir kez daha İlham Aliyev oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir kez daha İlham Aliyev oldu. 4’üncü kez Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Aliyev, 7 yıl daha görevini sürdürme hakkı kazandı.
Aliyev, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 86’sını alarak açık ara farkla 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimde görev yapan gözlemciler de seçimin şeffaflık içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Azerbaycan’daki cumhurbaşkanlığı seçimini TBMM, AKPM, AGİTPA, TÜRKPA ve KEİPA’dan toplam 15 milletvekili gözlemledi.
Seçimlerin Azerbaycan halkına hayırlı olmasını belirten Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “İlham Aliyev yeniden 7 yıllığına Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Bunun Azerbaycan halkına ve Azerbaycan’a hayırlar getirmesini diliyorum. Azerbaycan seçiminin bölge ve insanlık açısından çok önem ifade ettiğini belirtmem gerekir. Azerbaycan gerek ulaştırma, gerekse enerji anlamında giderek bütün dünyada önemini artıran bir ülke konumunda. Azerbaycan seçiminin sadece Azerbaycan’ın değil bütün bölgeyi yakından ilgilendirdiğini ifade etmemiz lazım. Seçim şeffaf, olgun bir ortamda ve güvenliğin üst düzey olduğu, katılımın da oldukça yüksek olduğu ortamda gerçekleştirildi. Hem gördüğümüz tablodan çok memnuniyetimizi ifade ediyoruz, hem de seçimlerin olgunluk ve güvenlik ölçüsünde geçmiş olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki, hem Azerbaycan daha da ileri gidecek, hem de Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği çok önemli iğimeler kazanacak bu seçim sonucuyla” ifadelerini kullandı.
15 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren İlham Aliyev, son seçim zaferiyle 7 yıl daha görevi sürdürme hakkı elde etti. 3 milyon 959 bin seçmenin sandığa gittiği seçimde, katılım oranı yüzde 74 virgül 30 oldu.

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