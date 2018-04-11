Azerbaycan halkı cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

Azerbaycan’da seçmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor.

Azerbaycan’da halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanıyor. 7 yıl Azerbaycan’ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı. Yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 5 milyon 314 bin 365 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan 41 sandıkta kullanabilecekler. Vatandaşlar kimlikleri ve baş parmağında spreyin olup olmadığı kontrol edilerek içeri alınıyor. Listede isimleri bulunan vatandaşların baş parmağına sprey sıkılıyor ve oylarını kullanıyorlar.

Oyunu kullanmak için ailesi ile birlikte gelen Salman Mammadov, ”Oyumuzu kullandık. Oy verme işlemleri tam şeffaf olarak yapılıyor, hiçbir problem yok. Başka mıntıkaları da kontrol ettim. Kontroller yapılıyor, bir defadan fazla oy veremiyorsun” dedi.

Eldar Rüstemov, ”Her şey normal devam ediyor. Yapılan hazırlıklar sayesinde seçimler çok iyi bir şekilde devam ediyor” derkne, Nazim Mirzezade adlı Azeri de, ”Ben şu anda yüksek tansiyonla seçime geldim. Bunu kendime borç bildiğim için geldim. Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçmek için geldim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da sona erecek. Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili, 3 muhalefet partisi başkanı, 3 meclis dışından aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkan adaylar YAP İlham Aliyev, Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin adayı Kudret Hasanguliyev ve Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi’nin adayı Ferec Quliyev. Seçimde Yeni Azerbaycan Partisi’nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlaham Aliyev’in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Parti’nin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisi’nin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesi’ndeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışıyor.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında 119 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kurulurken, seçimi 894 yabancı ve 58 bin 175 yerli gözlemci izliyor. Oylama işlemi yerel saatle 19.00’da tamamlanacak ve resmi olmayan seçim sonuçları açıklanacak. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.