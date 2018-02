Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: “Geçmişte bizim yanımızda olmayan Batı bugün de Türkiye’nin yanında değil”

Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından 26 yıl önce sivillere karşı gerçekleştirilen Hocalı Katliamının yıl dönümünde konuşan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, sözde Ermeni soykırımını kabul eden Hollanda Parlamentosu’nun Hocalı soykırımıyla ilgili açıklama yapmadığını belirterek, “Geçmişte bizim yanımızda olmayan Batı bugün de Türkiye’nin yanında değil” dedi.

Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinin 26. yıldönümünde Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva açıklamalarda bulundu. Paşayeva, “Hocali Soykırımı üzerinden 26 yıl geçti. O gün orada kar ve soğuk vardı. Ermenistan askeri güçleri sivil insanlarımızı çocuk, kadın, yaşlı demeden acımadan bu soykırımı yaptılar. İnsanların çoğunu katlettiler, çok az insan sağ kurtuldu. Onlar da ayakları ve elleri donarak, ağır hastalık ve travmalarla kurtuldular. İşgalci Ermenistan askerleri yeryüzünden Hocalı adında bir kent sildiler. Çoğunu da rehin aldılar, bazıları kayıp. Onlarda 26 yıldır kendi evlerine dönemiyorlar. Oradaki insanların tek suçu Türk Müslüman olmaktı. O insanlara yapılan soykırım tüm insanlığa yapılmıştır. Herkesin din, dil ve ırk fark etmeksizin Hocalının yanında olmalıdır. Bizim isteğimiz bu soykırımı yapanların adalet karşısında hesap vermesidir. Bunu yapanlar işgalci Ermenistan’da en üst düzeyde şu an görev yapıyorlar ve adalet karşısında cevap vermiş değiller. Dünyanın her yerinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Tüm insanlığa Hocalı için adaletin yanında olmaya çağırıyoruz” dedi.

“Sözde Ermeni soykırımını kabul eden Hollanda, Hocalıyla ilgili açıklama yapmadı”

Ganire Paşayeva, “Biz bu konuda Batı’da çifte standartlarla karşılaşıyoruz. Sözde Ermeni soykırımını kabul eden Hollanda’nın bu kararını Türk evlatları olarak kabul etmeyeceğiz. Bu yalan ve iftiradır. Bu kararları kabul eden Hollanda Parlamentosu, Hocalı katliamıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Neden yüzyıl önce olmamış olayları kabul edenler modern dünyanın gözü önünde olan Hocalı soykırımını görmek istemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Ermeni Diasporasıyla görüşerek, sözde Ermeni soykırımını anma günlerinin içerisinde ekleyeceklerini söyledi. Biz bunu kınıyoruz. Fransa’nın bu adımları atması çok yanlıştır. Ayrıca Fransa, Karabağ sorunun çözümünde rol oynayacak 3 ülkeden biridir. Tüm bunlar çifte standartı gösterir” ifadelerini kullandı.

“Geçmişte bizim yanımızda olmayan Batı bugün de Türkiye’nin yanında değil”

Paşayeva, “Azerbaycan’da Ermenistan destekli terör örgütleri metroları, parkları ve sivil insanları öldürdüklerinde Batılı ülkeler bizim yanımızda değillerdi. Bugün de terörle mücadele de Türkiye’nin yanında değiller. Uluslararası hukukun çöktüğü dünyada haklı olmak yeterli değil, güçlü olmak zorundayız. Hep birlikte kardeş ülkelerle beraber tüm haksızlıkların karşısında olacağız. Hollanda’da binlerce insanımız var. Evlerinizde oturmayın, itirazınızı Hollanda Parlamentosuna iletin. Seçimler geldiğinde de bu haksız adaletsiz karar kimler oy kullandıysa onlara oy kullanmayın. Herkese de bunu duyurun. Bu yalanlara destek verenlere bizim oyumuz yok. Yalanlara karşı en güzel mücadelenin yolu doğruları anlatmaktır. Gençlerimiz de sosyal medyada daha aktif olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Terörle beraber mücadele edelim diyen Batı Türkiye’nin yanında değil”

Afrin harekatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Paşayeva, “Avrupa, ‘terör insanlık aleyhine suçtur’ diyor. Terörle mücadele etmek gerekir. Bizde doğrudur diyoruz. Terör her yerde terördür ve kınıyoruz. Aynı duruşu ve tavrı göremiyoruz. Türkiye’nin bugün Afrin’de yaptığı terörle mücadeledir. PKK’nın tüm kolları terör örgütüdür. Bu örgüt binlerce can aldı. Zeytin Dalı Harekatıyla batı ülkelerinin Türkiye’nin yanında olmadığını görüyoruz. Tam aksine Türkiye’nin aleyhine çalışan terör örgütlerini desteklediklerini görüyoruz. Terör kendilerine gelince beraber mücadele edelim derler. Bize gelince terör örgütlerinin arkasında durdukları için insanlık suçu derler. O yüzden biz Azerbaycan olarak kardeş Türkiye’nin yanındayız. Herkesin de Türkiye’nin yanında olması lazım. Terörle mücadele için canımızı vermeye hazırız. Amaçları Türkiye’nin gücünü zayıflatmaktır. Türkiye’nin gücü azalırsa, herkesin gücü azalır. Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Birlik ve beraber olma günüdür” diye konuştu.