Azerbaycan’da cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan’da cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi sona erdi.

Azerbaycan’da cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da tamamlandı. Seçimin ardından sandıklar açılmaya başlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlar 23.00’ten sonra açıklanacak.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçları onaylanmasının ardından da resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 5 milyon 314 bin 365 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan 13 bin 961 kayıtlı Azerbaycan vatandaşı, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan 41 sandıkta kullanıyor.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışıyor.