HABER

Azerbaycan’da cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi sona erdi.Azerbaycan’da cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da tamamlandı.

Azerbaycan’da cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi sona erdi.
Azerbaycan’da cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemi yerel saatle 19.00’da tamamlandı. Seçimin ardından sandıklar açılmaya başlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlar 23.00’ten sonra açıklanacak.
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçları onaylanmasının ardından da resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.
Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 5 milyon 314 bin 365 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan 13 bin 961 kayıtlı Azerbaycan vatandaşı, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan 41 sandıkta kullanıyor.
Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.
Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışıyor.

AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.