IHAAW221621-SIY/11-04-2018

- Azerbaycan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin ilk sonuçlar gelmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçimi kazandı.

11.04.2018 22:16:21 TSI

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