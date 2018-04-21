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Azerbaycan’ın yeni Başbakanı Novruz Memmedov

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Azerbaycan yeni Başbakanını açıkladı.

Azerbaycan yeni Başbakanını açıkladı. Novruz Memmedov, Parlamentonun onayıyla Başbakan oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dış Politika Konseyi Başkanı Novruz Memmedov’u, Parlamentonun onayıyla Başbakanlığa atadı. Azerbaycan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada çoğunluğun “Evet” oyuyla Novruz Memmedov’un Başbakan oldu.
Öte yandan, 1996’dan bu yana Başbakanlık görevini Artur Rasizade yürütüyordu.

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