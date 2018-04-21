Azerbaycan’ın yeni Başbakanı Novruz Memmedov

Azerbaycan yeni Başbakanını açıkladı. Novruz Memmedov, Parlamentonun onayıyla Başbakan oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dış Politika Konseyi Başkanı Novruz Memmedov’u, Parlamentonun onayıyla Başbakanlığa atadı. Azerbaycan Ulusal Meclisinde yapılan oylamada çoğunluğun “Evet” oyuyla Novruz Memmedov’un Başbakan oldu.

Öte yandan, 1996’dan bu yana Başbakanlık görevini Artur Rasizade yürütüyordu.